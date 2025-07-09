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Главная Дом Как правильно обрезать стебли чеснока после выкапывания — советы

Как правильно обрезать стебли чеснока после выкапывания — советы

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 16:54
Как обрезать стебли чеснока после сбора урожая, чтобы он долго хранился — советы дачникам
Человек, который обрезает головки чеснока после сбора урожая. Фото: Freepik

Если вы только что выкопали чеснок, не оставляйте его сразу на хранение, ведь он может сгнить и усохнуть. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с этой культурой после сбора урожая на огороде, чтобы она оставалась сочной до следующего сезона.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Оставить просушить

Как только вы собрали урожай чеснока, оставьте его высохнуть на десять или 14 дней там, где нет влаги, хорошо проветривается и не попадают солнечные лучи. Чтобы эта процедура была эффективной, разложите чеснок на решетках или соберите его в пучок и повесьте стеблем вверх.

Чеснок
Процесс хранения чеснока после выкапывания. Фото: Pixabay

Не обрезать сразу корни со стеблями

Пока головки чеснока еще не высохли после влажной земли, не обрезайте на них ничего, ведь стебли и корни защищают культуру от появления гнили. Обрежьте эти части чеснока лишь после того, как он полностью высохнет, оставив стебли длиной пять-десять сантиметров и укоротив корни без донца.

Обрезка чеснока
Обрезка стеблей чеснока после сбора урожая. Фото: Freepik

Выбрать правильное место для хранения

Дачники с опытом рекомендуют хранить урожай чеснока там, где сухо, темно и прохладно, а температура воздуха составляет от двух до пяти градусов тепла. Для этого идеально подойдет подвал, кладовка или гараж, где нет влаги. Также можно хранить чеснок на кухне, где не слишком влажно и не сильно тепло.

Чесноку для хорошего хранения нужно обеспечить хорошую вентиляцию и защитить его от прямых солнечных лучей.

Поскольку твердые сорта озимого чеснока хуже хранятся, чем ярового, их нужно использовать первыми.

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкармливать чеснок на огороде за месяц до сбора урожая.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта чеснока стоит посадить на своем огороде.

Также мы сообщали о том, почему не стоит выбрасывать чеснок, который пророс.

растения культура советы чеснок хранение продуктов
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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