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Что надо делать зимой, чтобы обогреть кур — советы

24 января 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать, чтобы куры не мерзли зимой — полезные советы
Несколько домашних кур в курятнике. Фото: Fakt
Кристина Кучугурная - Редактор

Те, у кого есть собственные куры в хозяйстве, знают, что зима может плохо влиять на них, ведь они просто перестают нести яйца. Мы рассказываем, что нужно сделать, чтобы домашние птицы не замерзли в зимнее время года и регулярно неслись даже в сильные морозы.

Об этом рассказывают на странице Agrosilica в соцсети Instagram.

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Куры сами по себе умеют греться зимой, но когда на улице ниже пяти градусов мороза, особенно, когда там еще ветер или сырость, им становится очень некомфортно. Это, в свою очередь, может снизить яйценоскость или даже повлиять на общее самочувствие птиц, то есть они могут заболеть.

Куры
Две курицы на улице зимой. Фото: Pixabay

Как понять, что курам холодно

Когда птицам становится холодно, они собираются в одну кучу и начинают друг друга греть. В этот момент они уже не такие активные, постоянно сидят на насестах и не несут яйца. Еще понять, что куры замерзли, можно по покраснению гребешков и сережек.

Если вы заметили такие признаки, это значит, что пришло время согреть своих птиц, чтобы они не пострадали.

Что сделать в курятнике, чтобы куры не мерзли зимой

Чтобы обогреть кур зимой, сделайте в курятнике изоляцию крыши и стен, но обязательно проследите, чтобы не осталось никаких щелей, через которые проходит ветер. В гнезда постелите сено, опилки или солому, а сам курятник на ночь обязательно закрывайте, чтобы защитить кур от ветра и морозов.

Также не допускайте того, чтобы в курятнике было сыро, и обязательно проветривайте его время от времени.

Куры в курятнике
Несколько кур в курятнике. Фото: Pinterest

Чем стоит кормить кур зимой

Зимой также важен и рацион питания кур, в котором должна быть кукуруза, овощи и корма с содержанием белка, например, жмых.

Напомним, мы писали о том, чем ни в коем случае нельзя кормить кур в зимнее время года.

Ранее мы рассказывали о том, в каких условиях лучше держать домашних кур, чтобы они несли яйца.

Также мы сообщали о том, как заставить кур нестись зимой с помощью дрожжей.

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