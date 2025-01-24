Що робити, щоб кури не мерзли взимку — корисні поради

Кілька домашніх курей у курнику. Фото: Fakt

Ті, в кого є власні кури в господарстві, знають, що зима може погано впливати на них, адже вони просто перестають нести яйця. Ми розповідаємо, що потрібно зробити, щоб домашні птахи не замерзли в зимову пору року і регулярно неслися навіть в сильні морози.

Про це розповідають на сторінці Agrosilica в соцмережі Instagram.

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Кури самі по собі вміють грітися взимку, але коли надворі нижче за п’ять градусів морозу, особливо, коли там ще вітер або сирість, їм стає дуже некомфортно. Це, своєю чергою, може знизити несучість або навіть вплинути на загальне самопочуття птахів, тобто вони можуть захворіти.

Дві курки надворі взимку. Фото: Pixabay

Як зрозуміти, що курям холодно

Коли птахам стає холодно, вони збираються в одну купу і починають один одного гріти. У цей момент вони вже не такі активні, постійно сидять на сідалах і не несуть яйця. Ще зрозуміти, що кури замерзли, можна за почервонінням гребінців і сережок.

Якщо ви помітили такі ознаки, це означає, що настав часи зігріти своїх птахів, щоб вони не постраждали.

Що зробити в курнику, щоб кури не мерзли взимку

Щоб обігріти курей взимку, зробіть у курнику ізоляцію даху і стін, але обов’язково простежте, щоб не залишилося жодних щілин, через які проходить вітер. У гнізда постіліть сіно, тирсу або солому, а сам курник на ніч обов’язково зачиняйте, щоб захистити курей від вітру і морозів.

Також не допускайте того, щоб у курнику було сиро, і обов’язково провітрюйте його час від часу.

Кілька курей в курнику. Фото: Pinterest

Чим варто годувати курей взимку

Взимку також важливий і раціон харчування курей, в якому повинна бути кукурудза, овочі та корми із вмістом білка, наприклад, макуха.

Нагадаємо, ми писали про те, чим ні в якому разі не можна годувати курей в зимову пору року.

Раніше ми розповідали про те, в яких умовах краще тримати домашніх курей, щоб вони несли яйця.

Також ми повідомляли про те, як змусити курей нестися взимку за допомогою дріжджів.