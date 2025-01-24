Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Що треба робити взимку, щоб обігріти курей — поради arrow

Що треба робити взимку, щоб обігріти курей — поради

24 січня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Що робити, щоб кури не мерзли взимку — корисні поради
Кілька домашніх курей у курнику. Фото: Fakt
Христина Кучугурна - Редактор

Ті, в кого є власні кури в господарстві, знають, що зима може погано впливати на них, адже вони просто перестають нести яйця. Ми розповідаємо, що потрібно зробити, щоб домашні птахи не замерзли в зимову пору року і регулярно неслися навіть в сильні морози.

Про це розповідають на сторінці Agrosilica в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Кури самі по собі вміють грітися взимку, але коли надворі нижче за п’ять градусів морозу, особливо, коли там ще вітер або сирість, їм стає дуже некомфортно. Це, своєю чергою, може знизити несучість або навіть вплинути на загальне самопочуття птахів, тобто вони можуть захворіти.

Куры
Дві курки надворі взимку. Фото: Pixabay

Як зрозуміти, що курям холодно

Коли птахам стає холодно, вони збираються в одну купу і починають один одного гріти. У цей момент вони вже не такі активні, постійно сидять на сідалах і не несуть яйця. Ще зрозуміти, що кури замерзли, можна за почервонінням гребінців і сережок.

Якщо ви помітили такі ознаки, це означає, що настав часи зігріти своїх птахів, щоб вони не постраждали.

Що зробити в курнику, щоб кури не мерзли взимку

Щоб обігріти курей взимку, зробіть у курнику ізоляцію даху і стін, але обов’язково простежте, щоб не залишилося жодних щілин, через які проходить вітер. У гнізда постіліть сіно, тирсу або солому, а сам курник на ніч обов’язково зачиняйте, щоб захистити курей від вітру і морозів.

Також не допускайте того, щоб у курнику було сиро, і обов’язково провітрюйте його час від часу.

Куры в курятнике
Кілька курей в курнику. Фото: Pinterest

Чим варто годувати курей взимку

Взимку також важливий і раціон харчування курей, в якому повинна бути кукурудза, овочі та корми із вмістом білка, наприклад, макуха. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим ні в якому разі не можна годувати курей в зимову пору року. 

Раніше ми розповідали про те, в яких умовах краще тримати домашніх курей, щоб вони несли яйця. 

Також ми повідомляли про те, як змусити курей нестися взимку за допомогою дріжджів.

птиці зима поради яйця курка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:56 Вихідні зі світлом чи без — які графіки чекають на одеситів

20:51 На Україну суне потепління — прогноз погоди на вихідні

20:24 Підручний увійшов до топ-5 етапу Кубка світу в Антхольці

20:08 На допомогу ЗСУ потратили 2 млрд — Садовий представив річний звіт

20:02 Чоловіку нардепки з Миколаєва оголосили про підозру — причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Заброньований у розшуку — коли це можливо

19:48 Подробиці трощі танкерів РФ у морі— підвела герметичність

19:34 Негода у Львові — містян закликають бути обережними завтра

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

20:56 Вихідні зі світлом чи без — які графіки чекають на одеситів

20:51 На Україну суне потепління — прогноз погоди на вихідні

20:24 Підручний увійшов до топ-5 етапу Кубка світу в Антхольці

20:08 На допомогу ЗСУ потратили 2 млрд — Садовий представив річний звіт

20:02 Чоловіку нардепки з Миколаєва оголосили про підозру — причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Заброньований у розшуку — коли це можливо

19:48 Подробиці трощі танкерів РФ у морі— підвела герметичність

19:34 Негода у Львові — містян закликають бути обережними завтра

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати