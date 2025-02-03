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Сезон березового сока 2025 — когда собирать и как хранить напиток

3 февраля 2025 15:24
Александра Ткачук - Редактор
Когда собирать березовый сок в Украине в 2025 году и как это делать — правила и советы
Девушка пьет березовый сок в лесу. Фото: shutterstock.com
Александра Ткачук - Редактор

Березовый сок — источник витаминов, минералов и антиоксидантов с неповторимым вкусом. В Украине этот напиток имеет большую популярность, особенно в сельской местности. Но чтобы собрать с дерева как можно больше нектара, необходимо знать начало сезона и правила сбора.

Когда можно смело идти на заготовку березового сока, как правильно это делать и как хранить напиток, читайте далее в нашем материале.

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Когда начинается сезон сбора березового сока в Украине

В зависимости от региона Украины березовый сок начинают собирать с февраля по апрель. Основные сигналы для начала сбора следующие:

  • температура днем до +5°C;
  • возможность утренних и ночных заморозков от -1°C до -3°C;
  • появление почек на березе.

Чтобы определить, пришло ли время собирать сок из березы, попробуйте такой простой лайфхак: возьмите тонкое шило и проколите почку. Если в месте прокола появится капля, можно начинать заготовку.

Важно: сбор продолжается до распускания почек.

 

Коли починається сезон збору березового соку в Україні
Сбор березового сока. Фото: istockphoto.com

Как правильно собирать березовый сок

Чтобы сбор березового сока был экологичным и не наносил вреда дереву, следуйте следующим рекомендациям:

  • собирайте сок только со взрослых и здоровых деревьев, диаметр ствола которых составляет не менее 30 см. Молодые деревья могут пострадать после сбора сока и даже погибнуть;
  • диаметр отверстия должен быть 1-1,5 см на высоте 1,2-1,5 м от земли;
  • глубина отверстия должна быть примерно 3-5 см;
  • чтобы не перегружать дерево и сохранить его жизнеспособность, делайте только одно отверстие;
  • после завершения сезона обязательно закройте отверстия натуральным материалом или специальными заглушками, которые будут способствовать быстрому восстановлению дерева.

Специалисты также рекомендуют использовать исключительно стерильную посуду, чтобы предотвратить загрязнение напитка.

Кроме того, важно избегать мест рядом с производствами, крупными городами, автодорогами и загрязненными участками, а также мест, где это запрещено законом или из-за минирования и т. д.

 

Як правильно збирати березовий сік
Сбор березового сока в лесу. Фото: google.com

Как правильно употреблять березовый сок

Лучше всего употреблять сок сразу после сбора. Благодаря природным антиоксидантам, сок способствует выведению токсинов и улучшению работы почек и печени. Рекомендуется выпивать стакан сока утром на пустой желудок или перед употреблением пищи. Но не чаще трех раз в день. Людям с повышенным уровнем сахара лучше пить березовый сок после основного приема пищи.

 

Як правильно вживати березовий сік
Березовый сок в кувшине. Фото: google.com

Как хранить березовый сок

Свежий сок можно хранить в холодильнике при температуре 4-6°C не более 2-3 дней.

Для долгого хранения сок можно заморозить. Разливайте его в маленькие порционные контейнеры. Еще вариант — законсервировать. Некоторые любители готовят березовый сироп.

 

Ранее мы рассказывали, как и когда следует собирать кленовый сок в Украине.

Также предлагаем вам узнать, какие полезные природные органические удобрения можно найти в лесу.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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