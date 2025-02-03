Коли збирати березовий сік в Україні 2025 року та як це робити — правила та поради

Дівчина п'є березовий сік у лісі. Фото: shutterstock.com

Березовий сік — джерело вітамінів, мінералів та антиоксидантів з неповторним смаком. В Україні цей напій має велику популярність, особливо в сільській місцевості. Та щоб зібрати з дерева якнайбільше нектару, необхідно знати початок сезону та правила збору.

Коли можна сміливо йти на заготівлю березового соку, як правильно це робити та як зберігати напій, читайте далі у нашому матеріалі.

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Коли починається сезон збору березового соку в Україні

Залежно від регіону України березовий сік починають збирати з лютого по квітень. Основні сигнали для початку збору наступні:

температура вдень до +5°C;

можливість ранкових та нічних заморозків від -1°C до -3°C;

поява бруньок на березі.

Щоб визначити, чи настав час збирати сік з берези, спробуйте такий простий лайфхак: візьміть тонке шило та проколіть бруньку. Якщо у місці проколу з'явиться крапля, можна починати заготівлю.

Важливо: збирання триває до розпускання бруньок.

Збір березового соку. Фото: istockphoto.com

Як правильно збирати березовий сік

Щоб збір березового соку був екологічним та не завдавав шкоди дереву, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

збирайте сік лише з дорослих та здорових дерев, діаметр стовбура яких становить не менше 30 см. Молоді дерева можуть постраждати після збирання соку і навіть загинути;

діаметр отвору має бути 1-1,5 см на висоті 1,2-1,5 м від землі;

глибина отвору має бути приблизно 3-5 см;

щоб не перевантажувати дерево та зберегти його життєздатність, робіть лише один отвір;

після завершення сезону обов'язково закрийте отвори натуральним матеріалом або спеціальними заглушками, що сприятимуть швидкому відновленню дерева.

Спеціалісти також рекомендують використовувати виключно стерильний посуд, щоб запобігти забрудненню напою.

Крім того, важливо уникати місць поруч з виробництвами, великими містами, автошляхами та забрудненими ділянками, а також місць, де це заборонено законом або через мінування тощо.

Збір березового соку в лісі. Фото: google.com

Як правильно вживати березовий сік

Найкраще вживати сік відразу після збору. Завдяки природним антиоксидантам, сік сприяє виведенню токсинів та покращенню роботи нирок і печінки. Рекомендується випивати склянку соку вранці на порожній шлунок або перед вживанням їжі. Але не частіше трьох разів на день. Людям з підвищеним рівнем цукру краще пити березовий сік після основного прийому їжі.

Березовий сік у глечику. Фото: google.com

Як зберігати березовий сік

Свіжий сік можна зберігати в холодильнику за температури 4-6°C не більше 2-3 днів.

Для довгого зберігання сік можна заморозити. Розливайте його в маленькі порційні контейнери. Ще варіант — законсервувати. Деякі любителі готують березовий сироп.

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