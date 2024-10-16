Какие фрукты и овощи нельзя хранить вместе на зиму — список и советы

Секреты хранения на зиму — какие фрукты и овощи нельзя класть рядом
Хотите, чтобы ваш урожай оставался свежим и вкусным в течение длительного времени, а то и вообще долежал до самой весны. Для этого важно знать основные правила хранения овощей и фруктов, а также факторы, которые могут оказывать влияние на созревание или гниение продуктов.
Как правильно хранить овощи и фрукты, чтобы они как можно дольше оставались свежими, полезными и вкусными, узнайте далее в нашей статье.
Что такое этилен и почему он влияет на свежесть
Этилен — это природный газ, который выделяют плоды во время созревания. Именно он способен ускорять старение овощей и фруктов, что сокращает их срок хранения. Некоторые продукты выделяют больше этилена, другие чувствительны к его воздействию, поэтому они должны храниться отдельно.
Какие плоды выделяют больше всего этилена
Наибольшим источником этилена являются следующие продукты:
- яблоки;
- груши;
- абрикосы;
- помидоры;
- авокадо;
- бананы;
- манго.
Какие продукты чувствительны к этилену
Всегда следует хранить отдельно от продуктов, выделяющих газ, такие огородные и садовые культуры:
- капуста;
- морковь;
- салат;
- зелень;
- перец.
Какие продукты менее чувствительны к этилену
Менее чувствительны к этилену лук, картофель, сельдерей, кукуруза, огурцы, поэтому их можно хранить вместе с теми продуктами, которые выделяют этот газ.
Правила совместного хранения овощей и фруктов
- Овощи и фрукты, такие как помидоры, огурцы, перец, капуста, сельдерей, персики, груши, киви и авокадо, можно хранить вместе.
- Яблоки, бананы, абрикосы, черника, черешня, вишня, лук, картофель, морковь и кукуруза — не должны храниться рядом.
Дополнительные советы по хранению
- Мясо, яйца, молочные продукты и грибы не следует хранить рядом с овощами и фруктами во избежание поглощения запахов.
- Грибы обладают сильным запахом, поэтому их лучше хранить отдельно от других продуктов.
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