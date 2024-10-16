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Секреты хранения на зиму — какие фрукты и овощи нельзя класть рядом

16 октября 2024 15:34
Александра Ткачук - Редактор
Какие фрукты и овощи нельзя хранить вместе на зиму — список и советы
Человек с урожаем фруктов и овощей. Фото: Jeff Bergen
Александра Ткачук - Редактор

Хотите, чтобы ваш урожай оставался свежим и вкусным в течение длительного времени, а то и вообще долежал до самой весны. Для этого важно знать основные правила хранения овощей и фруктов, а также факторы, которые могут оказывать влияние на созревание или гниение продуктов.

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Как правильно хранить овощи и фрукты, чтобы они как можно дольше оставались свежими, полезными и вкусными, узнайте далее в нашей статье.

Что такое этилен и почему он влияет на свежесть

Этилен — это природный газ, который выделяют плоды во время созревания. Именно он способен ускорять старение овощей и фруктов, что сокращает их срок хранения. Некоторые продукты выделяют больше этилена, другие чувствительны к его воздействию, поэтому они должны храниться отдельно.

Какие плоды выделяют больше всего этилена

Наибольшим источником этилена являются следующие продукты:

  • яблоки;
  • груши;
  • абрикосы;
  • помидоры;
  • авокадо;
  • бананы;
  • манго.

 

Какие плоды выделяют больше всего этилена
Хранение яблок в ящике. Фото: google.com

Какие продукты чувствительны к этилену

Всегда следует хранить отдельно от продуктов, выделяющих газ, такие огородные и садовые культуры:

  • капуста;
  • морковь;
  • салат;
  • зелень;
  • перец.

Какие продукты менее чувствительны к этилену

Менее чувствительны к этилену лук, картофель, сельдерей, кукуруза, огурцы, поэтому их можно хранить вместе с теми продуктами, которые выделяют этот газ.

 

Правила совместного хранения овощей и фруктов
Женщина, держащая коробку с урожаем. Фото: istockphoto.com

Правила совместного хранения овощей и фруктов

  • Овощи и фрукты, такие как помидоры, огурцы, перец, капуста, сельдерей, персики, груши, киви и авокадо, можно хранить вместе.
  • Яблоки, бананы, абрикосы, черника, черешня, вишня, лук, картофель, морковь и кукуруза — не должны храниться рядом.

Дополнительные советы по хранению

  • Мясо, яйца, молочные продукты и грибы не следует хранить рядом с овощами и фруктами во избежание поглощения запахов.
  • Грибы обладают сильным запахом, поэтому их лучше хранить отдельно от других продуктов.

Ранее мы рассказывали, как сохранить урожай груш на зиму в домашних условиях.

Напомним, мы писали, как хранить капусту зимой, чтобы она оставалась свежей, сочной, витаминной и вкусной до лета.

Также делимся полезным советом, как правильно хранить тыквы, чтобы они долежали до самой весны и не потеряли свой вкус и пользу.

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