Какие фрукты и овощи нельзя хранить вместе на зиму — список и советы

Человек с урожаем фруктов и овощей. Фото: Jeff Bergen

Хотите, чтобы ваш урожай оставался свежим и вкусным в течение длительного времени, а то и вообще долежал до самой весны. Для этого важно знать основные правила хранения овощей и фруктов, а также факторы, которые могут оказывать влияние на созревание или гниение продуктов.

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Что такое этилен и почему он влияет на свежесть

Этилен — это природный газ, который выделяют плоды во время созревания. Именно он способен ускорять старение овощей и фруктов, что сокращает их срок хранения. Некоторые продукты выделяют больше этилена, другие чувствительны к его воздействию, поэтому они должны храниться отдельно.

Какие плоды выделяют больше всего этилена

Наибольшим источником этилена являются следующие продукты:

яблоки;

груши;

абрикосы;

помидоры;

авокадо;

бананы;

манго.

Хранение яблок в ящике. Фото: google.com

Какие продукты чувствительны к этилену

Всегда следует хранить отдельно от продуктов, выделяющих газ, такие огородные и садовые культуры:

капуста;

морковь;

салат;

зелень;

перец.

Какие продукты менее чувствительны к этилену

Менее чувствительны к этилену лук, картофель, сельдерей, кукуруза, огурцы, поэтому их можно хранить вместе с теми продуктами, которые выделяют этот газ.

Женщина, держащая коробку с урожаем. Фото: istockphoto.com

Правила совместного хранения овощей и фруктов

Овощи и фрукты, такие как помидоры, огурцы, перец, капуста, сельдерей, персики, груши, киви и авокадо, можно хранить вместе.

Яблоки, бананы, абрикосы, черника, черешня, вишня, лук, картофель, морковь и кукуруза — не должны храниться рядом.

Дополнительные советы по хранению

Мясо, яйца, молочные продукты и грибы не следует хранить рядом с овощами и фруктами во избежание поглощения запахов.

Грибы обладают сильным запахом, поэтому их лучше хранить отдельно от других продуктов.

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