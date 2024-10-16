Які фрукти та овочі не можна зберігати разом на зиму — перелік та поради

Чоловік з врожаєм садовини та городини. Фото: Jeff Bergen

Бажаєте, щоб ваш урожай залишався свіжим і смачним протягом тривалого часу, а то й взагалі долежав до самої весни. Для цього важливо знати основні правила зберігання овочів і фруктів, а також фактори, які можуть впливати на дозрівання або гниття продуктів.

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Що таке етилен і чому він впливає на свіжість

Етилен — це природний газ, який виділяють плоди під час дозрівання. Саме він здатен прискорювати старіння овочів і фруктів, що скорочує їх термін зберігання. Деякі продукти виділяють більше етилену, а інші чутливі до його впливу, тому вони повинні зберігатися окремо.

Які плоди виділяють найбільше етилену

Найбільшим джерелом етилену є такі продукти:

яблука;

груші;

абрикоси;

помідори;

авокадо;

банани;

манго.

Зберігання яблук у ящику. Фото: google.com

Які продукти чутливі до етилену

Завжди слід зберігати окремо від продуктів, які виділяють газ, такі городні та садові культури:

капуста;

морква;

салат;

зелень;

перець.

Які продукти менш чутливі до етилену

Менш чутливими до етилену є цибуля, картопля, селера, кукурудза, огірки, тому їх можна зберігати разом з тими продуктами, що виділяють цей газ.

Жінка тримає ящик з врожаєм. Фото: istockphoto.com

Правила спільного зберігання овочів і фруктів

Овочі та фрукти, такі як помідори, огірки, перець, капуста, селера, персики, груші, ківі та авокадо, можна зберігати разом.

Яблука, банани, абрикоси, чорниці, черешня, вишня, цибуля, картопля, морква та кукурудза — не повинні зберігатися поруч.

Додаткові поради щодо зберігання

М'ясо, яйця, молочні продукти та гриби не варто зберігати поруч з овочами та фруктами, щоб уникнути поглинання запахів.

Гриби мають сильний запах, тому їх краще зберігати окремо від інших продуктів.

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