Когда нужно заменять грунт в вазонах - советы и инструкции для садоводов

Выращивание домашних растений. Фото: Pinterest

С течением времени почва в горшках теряет свои полезные свойства и становится менее пригодной для роста и развития растений. Есть определенные признаки, которые свидетельствуют о том, что его следует заменить.

О том, как узнать, когда стоит заменить почву в горшках, узнавайте далее в нашей статье.

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Обычно, почву в горшках меняют раз в два года, однако есть признаки, указывающие на то, что ее стоит заменять чаще.

Если ваше комнатное растение остановило свой рост, то стоит задуматься о пересадке его в новый горшок. Вероятнее всего, почва потеряла свои полезные свойства.

Наличие на почве насекомых или их личинок сигнализируют о том, что цветок стоит пересадить. Вредители быстро портят корни растения и буквально уничтожают его.

Если вы заметили на почве белую или зеленую пленку, то в горшке завелась плесень и растение стоит как можно быстрее переместить в новое место.

Также стоит пересадить ваш цветок тогда, когда корни уже прорастают сквозь дренажные отверстия или выглядывают из горшка. Такому растению мало места и питательных веществ, а потому выберите для него более просторный вазон.

Выращивание домашних растений на подоконнике. Фото: Pinterest

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