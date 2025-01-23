Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Садоводы рассказали, когда пора менять землю в горшках arrow

Садоводы рассказали, когда пора менять землю в горшках

23 января 2025 19:34
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Когда нужно заменять грунт в вазонах - советы и инструкции для садоводов
Выращивание домашних растений. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

С течением времени почва в горшках теряет свои полезные свойства и становится менее пригодной для роста и развития растений. Есть определенные признаки, которые свидетельствуют о том, что его следует заменить.

О том, как узнать, когда стоит заменить почву в горшках, узнавайте далее в нашей статье.

Читайте также:

Когда нужно заменять грунт в горшках

Обычно, почву в горшках меняют раз в два года, однако есть признаки, указывающие на то, что ее стоит заменять чаще.

Если ваше комнатное растение остановило свой рост, то стоит задуматься о пересадке его в новый горшок. Вероятнее всего, почва потеряла свои полезные свойства.

Наличие на почве насекомых или их личинок сигнализируют о том, что цветок стоит пересадить. Вредители быстро портят корни растения и буквально уничтожают его.

Если вы заметили на почве белую или зеленую пленку, то в горшке завелась плесень и растение стоит как можно быстрее переместить в новое место.

Также стоит пересадить ваш цветок тогда, когда корни уже прорастают сквозь дренажные отверстия или выглядывают из горшка. Такому растению мало места и питательных веществ, а потому выберите для него более просторный вазон.

Садоводы рассказали, когда пора менять землю в горшках - фото 1
Выращивание домашних растений на подоконнике. Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали, как вырастить фиалку из листочка.

Также мы писали, как правильно подготовить воду из-под крана для полива комнатных растений.

советы выращивание домашние цветы цветы в вазонах почва

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 "Резерв+" не показывает отсрочку — куда обращаться

00:24 На Киевщине и в ряде других областей тревога — какая опасность

00:19 Трамп готов как можно скорее встретиться с Путиным, — Reuters

00:03 Результат очевиден — реакция МИД Украины на выборы в Беларуси

23 января 2025

23:42 Сырский признался, как готовится к военным операциям

23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

23:20 Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, — Bloomberg

23:01 Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео

22:48 Русин уходит из Сандерленда, но не возвращается в Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:33 Проигнорировал повестку от ТЦК, но раскаялся — поверил ли суд

00:30 "Резерв+" не показывает отсрочку — куда обращаться

00:24 На Киевщине и в ряде других областей тревога — какая опасность

00:19 Трамп готов как можно скорее встретиться с Путиным, — Reuters

00:03 Результат очевиден — реакция МИД Украины на выборы в Беларуси

23 января 2025

23:42 Сырский признался, как готовится к военным операциям

23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

23:20 Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, — Bloomberg

23:01 Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео

22:48 Русин уходит из Сандерленда, но не возвращается в Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:33 Проигнорировал повестку от ТЦК, но раскаялся — поверил ли суд

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться