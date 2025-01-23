Когда нужно заменять грунт в вазонах - советы и инструкции для садоводов

Садоводы рассказали, когда пора менять землю в горшках
С течением времени почва в горшках теряет свои полезные свойства и становится менее пригодной для роста и развития растений. Есть определенные признаки, которые свидетельствуют о том, что его следует заменить.
О том, как узнать, когда стоит заменить почву в горшках, узнавайте далее в нашей статье.
Когда нужно заменять грунт в горшках
Обычно, почву в горшках меняют раз в два года, однако есть признаки, указывающие на то, что ее стоит заменять чаще.
Если ваше комнатное растение остановило свой рост, то стоит задуматься о пересадке его в новый горшок. Вероятнее всего, почва потеряла свои полезные свойства.
Наличие на почве насекомых или их личинок сигнализируют о том, что цветок стоит пересадить. Вредители быстро портят корни растения и буквально уничтожают его.
Если вы заметили на почве белую или зеленую пленку, то в горшке завелась плесень и растение стоит как можно быстрее переместить в новое место.
Также стоит пересадить ваш цветок тогда, когда корни уже прорастают сквозь дренажные отверстия или выглядывают из горшка. Такому растению мало места и питательных веществ, а потому выберите для него более просторный вазон.
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