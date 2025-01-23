Коли потрібно замінювати ґрунт у вазонах — поради та інструкції для садівників

Вирощування домашніх рослин. Фото: Pinterest

З часом ґрунт у горщиках втрачає свої корисні властивості та стає менш придатним для росту та розвитку рослин. Є певні ознаки, які свідчать про те, що його варто замінити.

Про те, як дізнатися, коли варто замінити ґрунт у горщиках, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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Коли потрібно замінювати ґрунт у горщиках

Зазвичай, ґрунт у горщиках змінюють раз на два роки, проте є ознаки, які вказують на те, що його варто замінювати частіше.

Якщо ваша кімнатна рослина зупинила свій ріст, то варто задуматися про пересадку її у новий горщик. Ймовірніше за все, ґрунт втратив свої корисні властивості.

Наявність на ґрунті комах чи їх личинок сигналізують про те, що квітку варто пересадити. Шкідники швидко псують коріння рослини та буквально знищують її.

Якщо ви помітили на ґрунті білу чи зелену плівку, то у горщику завелася пліснява і рослину варто якнайшвидше перемістити у нове місце.

Також варто пересадити вашу квітку тоді, коли коріння вже проростає крізь дренажні отвори або виглядає з горщика. Такій рослині мало місця та поживних речовин, а тому оберіть для неї більш просторий вазон.

Вирощування домашніх рослин на підвіконні. Фото: Pinterest

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