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Результат будет впечатляющим — когда и как сажать клубнику осенью

4 ноября 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сажать клубнику осенью — как это правильно делать
Человек, высаживающий клубнику на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите наслаждаться сладкой клубникой следующим летом, вам стоит посадить эту сезонную ягоду уже в ноябре. А чтобы точно получить хороший результат, вам необходимо понимать, в какой момент лучше сажать клубнику и как это правильно делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Клубника — это популярная летняя ягода, которой многие любят наслаждаться летом. Если вы хотите иметь домашнюю ягоду из собственного огорода уже в следующем году, вам стоит посадить ее прямо сейчас. Как говорят дачники с опытом, осень — это идеальное время для этого.

Однако, чтобы урожай действительно получился обильным, а плоды — сочными и сладкими, следует понимать, когда именно сажать эту ягоду и как это делать, чтобы достичь хороших результатов.

Клубника
Куст спелой клубники на огороде. Фото: Pinterest

Когда стоит сажать клубнику осенью

Если в вашем регионе зимой тепло, посадить клубнику можно в ноябре. Однако, поскольку земля начинает остывать, растениям становится труднее адаптироваться, поэтому лучше выбирать первую половину месяца и дополнительно защитить растения, например, мульчей, соломой или агроволокном.

Дополнительная защита поможет удержать тепло вокруг корней клубники, благодаря чему кустики этой летней ягоды могут выжить в условиях зимних морозов.

Посадка клубники
Процесс посадки клубники на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно сажать клубнику осенью

Прежде, чем сажать клубнику на огороде, необходимо тщательно подготовить место на огороде. Для этого перекопайте участок, где вы собираетесь посадить ягоду, уберите все сорняки и подживите почву органическими удобрениями, чтобы она была рыхлая и питательная.

Что касается выбора саженцев, то они должны иметь крепкую корневую систему и здоровые листья. Сажать кусты клубники необходимо так, чтобы точка роста была расположена на уровне земли. Это нужно для того, чтобы корневая система не сгнила в земле.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить кусты клубники на огороде от зимних морозов.

Раньше мы рассказывали о том, почему лучше не обрезать кусты клубники осенью.

Также мы сообщали о том, где лучше сажать клубнику на огороде.

клубника осень ягоды советы огород

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