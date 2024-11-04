Когда сажать клубнику осенью — как это правильно делать

Результат будет впечатляющим — когда и как сажать клубнику осенью
Если вы хотите наслаждаться сладкой клубникой следующим летом, вам стоит посадить эту сезонную ягоду уже в ноябре. А чтобы точно получить хороший результат, вам необходимо понимать, в какой момент лучше сажать клубнику и как это правильно делать.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Клубника — это популярная летняя ягода, которой многие любят наслаждаться летом. Если вы хотите иметь домашнюю ягоду из собственного огорода уже в следующем году, вам стоит посадить ее прямо сейчас. Как говорят дачники с опытом, осень — это идеальное время для этого.
Однако, чтобы урожай действительно получился обильным, а плоды — сочными и сладкими, следует понимать, когда именно сажать эту ягоду и как это делать, чтобы достичь хороших результатов.
Когда стоит сажать клубнику осенью
Если в вашем регионе зимой тепло, посадить клубнику можно в ноябре. Однако, поскольку земля начинает остывать, растениям становится труднее адаптироваться, поэтому лучше выбирать первую половину месяца и дополнительно защитить растения, например, мульчей, соломой или агроволокном.
Дополнительная защита поможет удержать тепло вокруг корней клубники, благодаря чему кустики этой летней ягоды могут выжить в условиях зимних морозов.
Как правильно сажать клубнику осенью
Прежде, чем сажать клубнику на огороде, необходимо тщательно подготовить место на огороде. Для этого перекопайте участок, где вы собираетесь посадить ягоду, уберите все сорняки и подживите почву органическими удобрениями, чтобы она была рыхлая и питательная.
Что касается выбора саженцев, то они должны иметь крепкую корневую систему и здоровые листья. Сажать кусты клубники необходимо так, чтобы точка роста была расположена на уровне земли. Это нужно для того, чтобы корневая система не сгнила в земле.
Напомним, мы писали о том, как можно защитить кусты клубники на огороде от зимних морозов.
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