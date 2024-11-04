Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Результат буде вражаючим — коли і як садити полуницю восени arrow

Результат буде вражаючим — коли і як садити полуницю восени

4 листопада 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити полуницю восени — як це правильно робити
Людина, яка висаджує полуницю на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете насолоджуватися солодкою полуницею наступного літа, вам варто посадити цю сезонну году вже у листопаді. А щоб точно отримати гарний результат, вам необхідно розуміти, в який момент краще садити полуницю і як саме це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Полуниця — це популярна літня ягода, якою багато хто любить насолоджуватися влітку. Якщо ви хочете мати домашню ягоду з власного городу вже наступного року, вам варто посадити її просто зараз. Як кажуть дачники з досвідом, осінь — це ідеальний час для цього.

Однак, щоб врожай дійсно вийшов рясним, а плоди — соковитими і солодкими, варто розуміти, коли саме садити цю ягоду і як це робити, щоб досягти гарних результатів.

Клубника
Кущ стиглої полуниці на городі. Фото: Pinterest

Коли варто садити полуницю восени

Якщо у вашому регіоні взимку тепло, то посадити полуницю можна в листопаді. Однак, оскільки земля починає остигати, рослинам стає важче адаптуватися, тому краще обирати першу половину місяця і додатково захистити рослини, наприклад, мульчею, соломою або агроволокном.

Додатковий захист допоможе утримати тепло навколо коріння полуниці, завдяки чому кущики цієї літньої ягоди можуть вижити в умовах зимових морозів.

Посадка клубники
Процес посадки полуниці на городі. Фото: Pinterest

Як правильно садити полуницю восени

Перш, ніж садити полуницю на городі, необхідно ретельно підготувати місце на городі. Для цього перекопайте ділянку, де ви збираєтеся посадити ягоду, приберіть всі бур’яни і підживіть ґрунт органічними добривами, щоб він був пухким і поживним. 

Що стосується вибору саджанців, то вони повинні мати міцну кореневу систему і здорове листя. Садити кущі полуниці необхідно так, щоб точка росту була розташована на рівні землі. Це потрібно для того, щоб коренева система не згнила в землі.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити кущі полуниці на городі від зимових морозів. 

Раніше ми розповідали про те, чому краще не обрізати кущі полуниці восени. 

Також ми повідомляли про те, де краще садити полуницю на городі.

полуниця осінь ягоди поради город

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

22:33 На Волині чоловік втік з приміщення ТЦК — що вирішив суд

22:30 Кинув службу заради ремонту будинку — що вирішив суд у Миколаєві

22:01 Від осені не втекти — прогноз погоди у Києві на завтра

21:52 Зеленський обговорив з Бербок військову підтримку й інвестиції

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Новина з відео

21:43 Штраф за неоновлення даних — що загрожує українцям за несплату

21:37 Українців можуть покарати за збирання сухостою — які штрафи

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

21:13 На Харківщині жінка підтримувала Росію — суд виніс вирок

Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

22:33 На Волині чоловік втік з приміщення ТЦК — що вирішив суд

22:30 Кинув службу заради ремонту будинку — що вирішив суд у Миколаєві

22:01 Від осені не втекти — прогноз погоди у Києві на завтра

21:52 Зеленський обговорив з Бербок військову підтримку й інвестиції

Новина з відео

21:43 Штраф за неоновлення даних — що загрожує українцям за несплату

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

21:37 Українців можуть покарати за збирання сухостою — які штрафи

21:13 На Харківщині жінка підтримувала Росію — суд виніс вирок

Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

21:03 У Резерв+ можна оформити відстрочку — кому доступна нова функція

20:55 Зеленський назвав кількість солдатів КНДР у Курській області

Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі