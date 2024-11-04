Коли садити полуницю восени — як це правильно робити

Людина, яка висаджує полуницю на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви хочете насолоджуватися солодкою полуницею наступного літа, вам варто посадити цю сезонну году вже у листопаді. А щоб точно отримати гарний результат, вам необхідно розуміти, в який момент краще садити полуницю і як саме це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Полуниця — це популярна літня ягода, якою багато хто любить насолоджуватися влітку. Якщо ви хочете мати домашню ягоду з власного городу вже наступного року, вам варто посадити її просто зараз. Як кажуть дачники з досвідом, осінь — це ідеальний час для цього.

Однак, щоб врожай дійсно вийшов рясним, а плоди — соковитими і солодкими, варто розуміти, коли саме садити цю ягоду і як це робити, щоб досягти гарних результатів.

Кущ стиглої полуниці на городі. Фото: Pinterest

Коли варто садити полуницю восени

Якщо у вашому регіоні взимку тепло, то посадити полуницю можна в листопаді. Однак, оскільки земля починає остигати, рослинам стає важче адаптуватися, тому краще обирати першу половину місяця і додатково захистити рослини, наприклад, мульчею, соломою або агроволокном.

Додатковий захист допоможе утримати тепло навколо коріння полуниці, завдяки чому кущики цієї літньої ягоди можуть вижити в умовах зимових морозів.

Процес посадки полуниці на городі. Фото: Pinterest

Як правильно садити полуницю восени

Перш, ніж садити полуницю на городі, необхідно ретельно підготувати місце на городі. Для цього перекопайте ділянку, де ви збираєтеся посадити ягоду, приберіть всі бур’яни і підживіть ґрунт органічними добривами, щоб він був пухким і поживним.

Що стосується вибору саджанців, то вони повинні мати міцну кореневу систему і здорове листя. Садити кущі полуниці необхідно так, щоб точка росту була розташована на рівні землі. Це потрібно для того, щоб коренева система не згнила в землі.

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