Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Посадите дыни с арбузами в эти пять дней июня 2025 — в какие

Посадите дыни с арбузами в эти пять дней июня 2025 — в какие

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 22:33
Когда надо сажать дыни с арбузами на огороде в июне 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам
Урожай арбузов и большая дыня на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE
Ключові моменти Когда лучше сажать арбузы с дынями в июне 2025 по лунному календарю Как правильно сажать арбузы с дынями

Многие люди в этом мире любят летом наслаждаться вкусными арбузами и дынями, но для действительно хорошего урожая стоит позаботиться об их посадке. Опытные дачники рассказали, когда сеять семена этих бахчевых культур в июне 2025 года по лунному календарю и как это делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

Когда лучше сажать арбузы с дынями в июне 2025 по лунному календарю

Большинство дачников перед посадкой растений, в частности, и арбузов с дынями, ориентируются на фазы луны. Для этого они обращаются за помощью к лунному календарю, в котором указаны самые благоприятные даты для посадки этих бахчевых культур.

Согласно этому календарю, арбузы с дынями стоит сажать в такие дни июня 2025 года, как:

  • 21-23 июня
  • 26 июня
  • 29 июня

Также очень важна и температура, при которой вы собираетесь посадить дыни с арбузами на огороде. Опытные дачники говорят, что семенам этих культур нужно, чтобы на улице была стабильно теплая погода без резких изменений температуры — она должна быть не ниже 12 градусов тепла.

Арбузы с дынями
Собранный урожай арбузов и дынь. Фото: Pinterest

Как правильно сажать арбузы с дынями

Арбузы с дынями лучше сажать там, где достаточно света, а чтобы почва была подходящей, подкормите ее перегноем и удобрениями с содержанием фосфора, калия и азота. Их нужно взять в пропорции один к трем и насыпать по одной столовой ложке в каждую лунку с семенами.

Для посева семян арбузов и дынь выкопайте лунки глубиной около десяти сантиметров на расстоянии между растениями около 0,5 метров и между рядами — один метр. В каждую ямку положите по одному-два семечка арбуза или по три-четыре семечка дыни, посыпьте землей и обильно полейте.

Огород
Формирование растений дынь и арбузов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие сорта дыни стоит посадить на огороде в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, чем стоит подкормить арбуз на огороде для вкусного урожая.

Также мы сообщали о том, когда стоит собирать урожай арбузов на огороде.

ягоды советы огород арбуз дыня лунный календарь
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации