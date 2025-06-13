Когда надо сажать дыни с арбузами на огороде в июне 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Урожай арбузов и большая дыня на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Многие люди в этом мире любят летом наслаждаться вкусными арбузами и дынями, но для действительно хорошего урожая стоит позаботиться об их посадке. Опытные дачники рассказали, когда сеять семена этих бахчевых культур в июне 2025 года по лунному календарю и как это делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда лучше сажать арбузы с дынями в июне 2025 по лунному календарю

Большинство дачников перед посадкой растений, в частности, и арбузов с дынями, ориентируются на фазы луны. Для этого они обращаются за помощью к лунному календарю, в котором указаны самые благоприятные даты для посадки этих бахчевых культур.

Согласно этому календарю, арбузы с дынями стоит сажать в такие дни июня 2025 года, как:

21-23 июня

26 июня

29 июня

Также очень важна и температура, при которой вы собираетесь посадить дыни с арбузами на огороде. Опытные дачники говорят, что семенам этих культур нужно, чтобы на улице была стабильно теплая погода без резких изменений температуры — она должна быть не ниже 12 градусов тепла.

Собранный урожай арбузов и дынь. Фото: Pinterest

Как правильно сажать арбузы с дынями

Арбузы с дынями лучше сажать там, где достаточно света, а чтобы почва была подходящей, подкормите ее перегноем и удобрениями с содержанием фосфора, калия и азота. Их нужно взять в пропорции один к трем и насыпать по одной столовой ложке в каждую лунку с семенами.

Для посева семян арбузов и дынь выкопайте лунки глубиной около десяти сантиметров на расстоянии между растениями около 0,5 метров и между рядами — один метр. В каждую ямку положите по одному-два семечка арбуза или по три-четыре семечка дыни, посыпьте землей и обильно полейте.

Формирование растений дынь и арбузов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

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