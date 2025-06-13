Коли треба садити дині з кавунами на городі в червні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Врожай кавунів і велика диня на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Багато людей у цьому світі люблять влітку насолоджуватися смачними кавунами і динями, але для дійсно гарного врожаю варто подбати про їхню посадку. Досвідчені дачники розповіли, коли сіяти насіння цих баштанних культур в червні 2025 року за місячним календарем і як це робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Коли краще садити кавуни з динями у червні 2025 за місячним календарем

Більшість дачників перед посадкою рослин, зокрема, і кавунів з динями, орієнтуються на фази місяця. Для цього вони звертаються по допомогу до місячного календаря, в якому вказані найсприятливіші дати для посадки цих баштанних культур.

Згідно з цим календарем, кавуни з динями варто садити в такі дні червня 2025 року, як:

21-23 червня

26 червня

29 червня

Також дуже важлива і температура, за якої ви збираєтеся посадити дині з кавунами на городі. Досвідчені дачники кажуть, що насінню цих культур потрібно, щоб надворі була стабільно тепла погода без різких змін температури – вона має бути не нижче 12 градусів тепла.

Зібраний врожай кавунів і динь. Фото: Pinterest

Як правильно садити кавуни з динями

Кавуни з динями краще садити там, де достатньо світла, а щоб ґрунт був відповідним, підживіть його перегноєм і добривами із вмістом фосфору, калію і азоту. Їх потрібно взяти у пропорції один до трьох і насипати по одній столовій ложці в кожну лунку з насінням.

Для посіву насіння кавунів і динь викопайте лунки завглибшки десь десять сантиметрів на відстані між рослинами десь 0,5 метрів і між рядами — один метр. До кожної ямки покладіть по одному-два насіннячка кавуна чи по три-чотири насіння дині, посипте землею і рясно полийте.

Формування рослин динь і кавунів на городі. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти дині варто посадити на городі в 2025 році.

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити кавун на городі для смачного врожаю.

Також ми повідомляли про те, коли варто збирати врожай кавунів на городі.