Как посадить луковичные цветы осенью — советы садоводов с опытом

Человек, высаживающий луковичные цветы в саду. Фото: Epic Gardening

Осенью у садоводов больше времени для посадки луковичных цветов, чем весной, поэтому этот процесс превращается в творческое дело. Опытные дачники объяснили, как правильно посадить такие растения в осенний сезон, чтобы украсить свою клумбу самыми лучшими цветами.

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Подготовка луковиц к посадке

Прежде, чем сажать луковичные цветы в саду, необходимо их тщательно осмотреть, удалив поврежденные участки. После этого нужно обработать луковицы фунгицидом, например, таким препаратом, как Фундазол. Можно взять препарат, защищающий растения от заболеваний и гнили.

Разноцветные гиацинты в горшках. Фото: Pinterest

Определение глубины посадки

Вторым этапом посадки таких цветов является определение глубины, на которую вы планируете их посадить. Обычно большая часть луковичных цветов высаживается на три высоты луковицы.

Определение расстояния между растениями

Опытные садоводы сажают маленькие цветы на расстоянии в пять-десять сантиметров. При этом, крупные луковицы таких цветов, как гиацинты, нарциссы и тюльпаны, сажают на дистанции от 20 сантиметров, а лилии — на расстоянии от 30 сантиметров.

Процесс посадки луковичных цветов. Фото: Decorexpro

Определение места посадки

Сажать луковичные цветы необходимо там, где нет ветра и есть доступ солнечных лучей. Эти растения можно сажать с южной стороны крон кустарников и деревьев или изгородей и строений. К тому же, лучше не сажать их там, где застаивается вода или близко к грунтовым водам. Кстати, луковичные цветы хорошо растут в плодородной окультуренной почве.

Подкормка цветов после посадки

Садоводы с опытом не советуют подпитывать такие цветы свежим или полуперепревшим навозом, ведь так можно спровоцировать развитие болезней.

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