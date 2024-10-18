Як посадити цибулинні квіти восени — поради садівників із досвідом

Людина, яка висаджує цибулинні квіти в саду. Фото: Epic Gardening

Восени у садівників більше часу для посадки цибулинних квітів, ніж навесні, тому цей процес перетворюється на творчу справу. Досвідчені дачники пояснили, як правильно посадити такі рослини в осінній сезон, щоб прикрасити свою клумбу найкращими квітами.

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Підготовка цибулин до посадки

Перш, ніж садити цибулинні квіти в саду, необхідно їх ретельно оглянути, видаливши пошкоджені ділянки. Після цього треба обробити цибулини фунгіцидом, наприклад, таким препаратом, як Фундазол. Можна взяти препарат, який захищає рослини від захворювань і гнилі.

Різнокольорові гіацинти в горщиках. Фото: Pinterest

Визначення глибини посадки

Другим етапом посадки таких квітів є визначення глибини, на яку ви плануєте посадити їх. Зазвичай більша частина цибулинних квітів висаджується на три висоти цибулини.

Визначення відстані між рослинами

Досвідчені садівники садять маленькі квіти на відстані в п’ять-десять сантиметрів. При цьому, великі цибулини таких квітів, як гіацинти, нарциси та тюльпани, садять на дистанції від 20 сантиметрів, а лілії — на відстані від 30 сантиметрів.

Процес посадки цибулинних квітів. Фото: Decorexpro

Визначення місця посадки

Садити цибулинні квіти необхідно там, де немає вітру і є доступ сонячних променів. Ці рослини можна садити з південного боку крон чагарників і дерев, або огорож і будов. До того, краще не садити їх там, де застоюється вода або близько до ґрунтових вод. До речі, цибулинні квіти гарно ростуть в родючому окультуреному ґрунті.

Підживлення квітів після посадки

Садівники з досвідом не радять підживлювати такі квіти свіжим або напівперепрілим гноєм, адже так можна спровокувати розвиток хвороб.

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