Як посадити цибулинні квіти восени — поради садівників із досвідом

Перевірено роками дачниками — як правильно садити цибулинні квіти восени
Восени у садівників більше часу для посадки цибулинних квітів, ніж навесні, тому цей процес перетворюється на творчу справу. Досвідчені дачники пояснили, як правильно посадити такі рослини в осінній сезон, щоб прикрасити свою клумбу найкращими квітами.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Посадка цибулинних квітів восени — як це правильно робити
Підготовка цибулин до посадки
Перш, ніж садити цибулинні квіти в саду, необхідно їх ретельно оглянути, видаливши пошкоджені ділянки. Після цього треба обробити цибулини фунгіцидом, наприклад, таким препаратом, як Фундазол. Можна взяти препарат, який захищає рослини від захворювань і гнилі.
Визначення глибини посадки
Другим етапом посадки таких квітів є визначення глибини, на яку ви плануєте посадити їх. Зазвичай більша частина цибулинних квітів висаджується на три висоти цибулини.
Визначення відстані між рослинами
Досвідчені садівники садять маленькі квіти на відстані в п’ять-десять сантиметрів. При цьому, великі цибулини таких квітів, як гіацинти, нарциси та тюльпани, садять на дистанції від 20 сантиметрів, а лілії — на відстані від 30 сантиметрів.
Визначення місця посадки
Садити цибулинні квіти необхідно там, де немає вітру і є доступ сонячних променів. Ці рослини можна садити з південного боку крон чагарників і дерев, або огорож і будов. До того, краще не садити їх там, де застоюється вода або близько до ґрунтових вод. До речі, цибулинні квіти гарно ростуть в родючому окультуреному ґрунті.
Підживлення квітів після посадки
Садівники з досвідом не радять підживлювати такі квіти свіжим або напівперепрілим гноєм, адже так можна спровокувати розвиток хвороб.
Нагадаємо, ми писали про те, чим обробити тюльпани перед осінньою посадкою в саду.
Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно врятувати хризантему від попелиці.
Також ми повідомляли про те, як правильно викопувати гладіолуси в осінній сезон.
Читайте Новини.LIVE!