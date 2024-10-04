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Озимый чеснок пророс еще до морозов — как можно спасти урожай

4 октября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Что делать, если озимый чеснок пророс еще до морозов — советы опытных огородников
Озимый чеснок пророс до зимы. Коллаж: Новини.LIVE
Александра Ткачук - Редактор

Если ваш озимый чеснок пророс еще до наступления морозов, не стоит паниковать из-за такой неожиданности. Ведь такая ситуация достаточно распространена, если осень оказалась теплой или посев был ранним. Все равно урожай можно сберечь, если знать, как действовать.

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Опытные огородники поделились секретами, что делать, если озимый чеснок пророс еще до наступления зимы. Узнайте дальше в нашем материале простые советы, как помочь проросшему чесноку выдержать морозы и сохранить свою силу до весны.

 

Простые советы, как спасти урожай проросшего чеснока
Побеги чеснока на грядке. Фото: google.com

Простые советы, как спасти урожай проросшего чеснока

Для начала следует оценить ситуацию, насколько все серьезно. Если ваш чеснок на огороде выпустил всего несколько зеленых перышек — ситуация контролируемая. Главная задача — не дать им замерзнуть.

Один из лучших способов защитить чеснок от холодов — мульчирование. Для мульчи можно использовать:

  • сено или солому;
  • торф;
  • сухие листья;
  • лапник (ветви хвойных деревьев).

Необходимо сделать защитный слой в несколько сантиметров. Перед мульчированием убедитесь, что земля не слишком влажная, иначе чеснок может сгнить. Если чеснок укрыть правильно, он сможет укрепить свои корни к весне.

Специалисты подчеркивают, ни в коем случае не пытайтесь обрезать зелень. Весной, когда потеплеет, перышки продолжат расти и станут сигналом того, что чеснок готов к активному развитию.

 

Ранее мы рассказывали, чем следует обработать озимый чеснок перед посадкой, чтобы удвоить свой урожай.

Напомним, мы писали о пяти лучших сортах озимого чеснока, которые обрадуют вас ранним щедрым урожаем.

Также делимся с вами полезным советом, когда лучше посадить чеснок на зиму по лунному календарю на 2024 год.

урожай овощи морозы советы огород чеснок

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