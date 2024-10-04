Что делать, если озимый чеснок пророс еще до морозов — советы опытных огородников

Озимый чеснок пророс до зимы. Коллаж: Новини.LIVE

Если ваш озимый чеснок пророс еще до наступления морозов, не стоит паниковать из-за такой неожиданности. Ведь такая ситуация достаточно распространена, если осень оказалась теплой или посев был ранним. Все равно урожай можно сберечь, если знать, как действовать.

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Опытные огородники поделились секретами, что делать, если озимый чеснок пророс еще до наступления зимы. Узнайте дальше в нашем материале простые советы, как помочь проросшему чесноку выдержать морозы и сохранить свою силу до весны.

Побеги чеснока на грядке. Фото: google.com

Простые советы, как спасти урожай проросшего чеснока

Для начала следует оценить ситуацию, насколько все серьезно. Если ваш чеснок на огороде выпустил всего несколько зеленых перышек — ситуация контролируемая. Главная задача — не дать им замерзнуть.

Один из лучших способов защитить чеснок от холодов — мульчирование. Для мульчи можно использовать:

сено или солому;

торф;

сухие листья;

лапник (ветви хвойных деревьев).

Необходимо сделать защитный слой в несколько сантиметров. Перед мульчированием убедитесь, что земля не слишком влажная, иначе чеснок может сгнить. Если чеснок укрыть правильно, он сможет укрепить свои корни к весне.

Специалисты подчеркивают, ни в коем случае не пытайтесь обрезать зелень. Весной, когда потеплеет, перышки продолжат расти и станут сигналом того, что чеснок готов к активному развитию.

Ранее мы рассказывали, чем следует обработать озимый чеснок перед посадкой, чтобы удвоить свой урожай.

Напомним, мы писали о пяти лучших сортах озимого чеснока, которые обрадуют вас ранним щедрым урожаем.

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