Чем обработать картофель до окучивания — простой способ без химии уничтожит вредителей

Обработайте этим картофель до окучивания — вредители исчезнут
Картофель — главная овощная культура на огороде украинцев, но и самая уязвимая к вредителям. Ее атакуют колорадский жук, проволочник, медведка, тля и грибковые заболевания. Именно поэтому перед окучиванием, когда кусты достигают 15-20 см, нужно принять меры для защиты урожая.
Какие народные средства от вредителей лучше всего подходят для обработки картофеля перед окучиванием, читайте далее в статье.
Почему обработка картофеля перед окучиванием важна
Не стоит игнорировать этот этап, и вот почему:
- в этот период растение активно растет и уязвимо к вредителям;
- предохранительная обработка уменьшает риск фитофтороза, личинок и паразитов;
- особенно критично — для ранних сортов, которые нельзя обрабатывать токсичными инсектицидами.
Чем обработать картофель перед окучиванием — простые народные средства без химии
Предлагаем такие варианты натуральной обработки картофеля:
1. Настой полыни с золой
Отпугивает колорадского жука и тлю. Рецепт:
- 200 г полыни;
- 1 стакан золы;
- 5 л горячей воды.
Настаивать 2-3 часа, опрыскивать вечером.
2. Настой крапивы
Усиливает иммунитет растения и защищает от фитофтороза. Рецепт:
- 500 г крапивы;
- 10 л воды;
- настаивать 3-4 дня.
3. Раствор медного купороса
Против проволочника в почве обрабатывать один раз в сезон. Рецепт:
- 100 г медного купороса;
- 10 л воды.
Важно: следует поливать почву, а не листья.
Какие типичные ошибки допускают огородники при обработке картофеля
Эти ошибки во время обработки могут испортить урожай:
- применяют химические препараты без учета периода ожидания — например, обрабатывают ранние сорта картофеля "Престижем", который долго разлагается;
- проводят обработку в жаркую погоду, что приводит к ожогам на листьях и снижает эффективность средств;
- игнорируют нижнюю сторону листьев — именно там чаще всего прячется тля;
- смешивают между собой несовместимые препараты, например, медный купорос со щелочными настоями, что нейтрализует действие обоих;
- сажают картофель на одном и том же месте из года в год, пренебрегая севооборотом — это способствует накоплению вредителей в почве.
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