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Главная Дом Обработайте этим картофель до окучивания — вредители исчезнут

Обработайте этим картофель до окучивания — вредители исчезнут

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 07:32
Чем обработать картофель до окучивания — простой способ без химии уничтожит вредителей
Обработка картофеля от вредителей. Фото: blik.ua

Картофель — главная овощная культура на огороде украинцев, но и самая уязвимая к вредителям. Ее атакуют колорадский жук, проволочник, медведка, тля и грибковые заболевания. Именно поэтому перед окучиванием, когда кусты достигают 15-20 см, нужно принять меры для защиты урожая.

Какие народные средства от вредителей лучше всего подходят для обработки картофеля перед окучиванием, читайте далее в статье.

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Почему обработка картофеля перед окучиванием важна

Не стоит игнорировать этот этап, и вот почему:

  • в этот период растение активно растет и уязвимо к вредителям;
  • предохранительная обработка уменьшает риск фитофтороза, личинок и паразитов;
  • особенно критично — для ранних сортов, которые нельзя обрабатывать токсичными инсектицидами.

 

Чем обработать картофель до окучивания — простой способ без химии
Обработка картофеля от вредителей. фото: blik.ua

Чем обработать картофель перед окучиванием — простые народные средства без химии

Предлагаем такие варианты натуральной обработки картофеля:

1. Настой полыни с золой

Отпугивает колорадского жука и тлю. Рецепт:

  • 200 г полыни;
  • 1 стакан золы;
  • 5 л горячей воды.

Настаивать 2-3 часа, опрыскивать вечером.

2. Настой крапивы

Усиливает иммунитет растения и защищает от фитофтороза. Рецепт:

  • 500 г крапивы;
  • 10 л воды;
  • настаивать 3-4 дня.

3. Раствор медного купороса

Против проволочника в почве обрабатывать один раз в сезон. Рецепт:

  • 100 г медного купороса;
  • 10 л воды.

Важно: следует поливать почву, а не листья.

 

Чем обработать картофель перед окучиванием — простые народные средства без химии
Окучивание картофеля после обработки. Фото: epicgardening.com

Какие типичные ошибки допускают огородники при обработке картофеля

Эти ошибки во время обработки могут испортить урожай:

  • применяют химические препараты без учета периода ожидания — например, обрабатывают ранние сорта картофеля "Престижем", который долго разлагается;
  • проводят обработку в жаркую погоду, что приводит к ожогам на листьях и снижает эффективность средств;
  • игнорируют нижнюю сторону листьев — именно там чаще всего прячется тля;
  • смешивают между собой несовместимые препараты, например, медный купорос со щелочными настоями, что нейтрализует действие обоих;
  • сажают картофель на одном и том же месте из года в год, пренебрегая севооборотом — это способствует накоплению вредителей в почве.

Ранее мы писали, что сделать с картофелем, чтобы выросли крупные корнеплоды.

Напомним, мы рассказывали, как часто поливать помидоры на огороде в жару.

Также мы делились, какие овощи можно посадить начинающему и получить урожай без лишних усилий.

урожай советы огород картошка вредители
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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