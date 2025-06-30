Чем обработать картофель до окучивания — простой способ без химии уничтожит вредителей

Обработка картофеля от вредителей. Фото: blik.ua

Картофель — главная овощная культура на огороде украинцев, но и самая уязвимая к вредителям. Ее атакуют колорадский жук, проволочник, медведка, тля и грибковые заболевания. Именно поэтому перед окучиванием, когда кусты достигают 15-20 см, нужно принять меры для защиты урожая.

Какие народные средства от вредителей лучше всего подходят для обработки картофеля перед окучиванием, читайте далее в статье.

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Почему обработка картофеля перед окучиванием важна

Не стоит игнорировать этот этап, и вот почему:

в этот период растение активно растет и уязвимо к вредителям;

предохранительная обработка уменьшает риск фитофтороза, личинок и паразитов;

особенно критично — для ранних сортов, которые нельзя обрабатывать токсичными инсектицидами.

Обработка картофеля от вредителей. фото: blik.ua

Чем обработать картофель перед окучиванием — простые народные средства без химии

Предлагаем такие варианты натуральной обработки картофеля:

1. Настой полыни с золой

Отпугивает колорадского жука и тлю. Рецепт:

200 г полыни;

1 стакан золы;

5 л горячей воды.

Настаивать 2-3 часа, опрыскивать вечером.

2. Настой крапивы

Усиливает иммунитет растения и защищает от фитофтороза. Рецепт:

500 г крапивы;

10 л воды;

настаивать 3-4 дня.

3. Раствор медного купороса

Против проволочника в почве обрабатывать один раз в сезон. Рецепт:

100 г медного купороса;

10 л воды.

Важно: следует поливать почву, а не листья.

Окучивание картофеля после обработки. Фото: epicgardening.com

Какие типичные ошибки допускают огородники при обработке картофеля

Эти ошибки во время обработки могут испортить урожай:

применяют химические препараты без учета периода ожидания — например, обрабатывают ранние сорта картофеля "Престижем", который долго разлагается;

проводят обработку в жаркую погоду, что приводит к ожогам на листьях и снижает эффективность средств;

игнорируют нижнюю сторону листьев — именно там чаще всего прячется тля;

смешивают между собой несовместимые препараты, например, медный купорос со щелочными настоями, что нейтрализует действие обоих;

сажают картофель на одном и том же месте из года в год, пренебрегая севооборотом — это способствует накоплению вредителей в почве.

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