Что надо сделать с голубикой в июне 2025 — как ухаживать за ягодой, советы дачникам

Человек, который собирает урожай голубики на огороде. Фото: House Digest

В начале лета многие растения на огороде, в частности, голубика, нуждаются в особом уходе. Опытные дачники рассказали, что нужно в обязательном порядке сделать с ягодными кустарниками в июне 2025 года, когда на них начинает завязываться урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Как ухаживать за голубикой в июне 2025 года

Полив голубики

Голубика любит влажные условия, а если влаги мало, ягоды вырастают мелкими и не такими вкусными. Также стоит следить и за влажностью почвы, особенно тогда, когда на улице жарко. Запомните, что на один куст голубики нужно тратить около десяти литров воды.

Поливать эту ягоду нужно, как минимум, дважды в неделю, а если очень жарко, делать это необходимо чаще. В то же время, стоит следить и за тем, чтобы не сделать почву слишком влажной, ведь от этого могут быть проблемы.

Сбор урожая голубики на огороде. Фото: Pinterest

Рыхление кустов и удаление сорняков

В июне также важно избавиться от сорняков вокруг ягодных кустарников, особенно, вокруг молодых кустов. Дело в том, что сорняки могут отобрать у растений силы и питательные элементы, а еще спровоцировать развитие грибковых и бактериальных болезней.

Также важно рыхлить почву вокруг кустов, а делать это нужно во время прополки и после полива. Дело в том, что от воды земля становится плотной, а воздух плохо попадает на корни.

Мульчирование голубики

В июне также стоит мульчировать кусты голубики, чтобы удержать влагу в почве и сделать ее рыхлой. Если вы это правильно сделаете, земля вокруг куста будет более кислой, а это полезно для растений.

Процесс срывания голубики с куста. Фото: Pinterest

Закисление почвы

Голубике нравится только кислая почва с уровнем pH где-то от трех до четырех с половиной. Для этого нужно приготовить смесь, смешав между собой три чайные ложки лимонной кислоты и одно ведро воды. Также можно воспользоваться уксусом — для этого налейте 100 миллилитров этого ингредиента в десять литров воды.

Защита от птиц

К сожалению, голубика очень часто страдает от птиц, поэтому лучше натянуть сетки на ягодные кустарники, чтобы защитить их.

Напомним, мы писали о том, как защитить голубику на огороде от осыпания ягод.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта голубики нужно посадить на огороде для вкусного урожая.

Также мы сообщали о том, почему голубика на огороде теряет листья и становится желтой.