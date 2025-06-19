Що треба зробити з лохиною в червні 2025 — як доглядати ягоду, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай лохини на городі. Фото: House Digest

На початку літа багато рослин на городі, зокрема, лохина, потребують особливого догляду. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно в обов’язковому порядку зробити з ягідними чагарниками в червні 2025 року, коли на них починає зав’язуватися врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Полив лохини

Лохина любить вологі умови, а якщо вологи мало, ягоди виростають дрібними і не такими смачними. Також варто стежити і за вологістю ґрунту, особливо тоді, коли надворі спекотно. Запам’ятайте, що на один кущ лохини потрібно витрачати десь десять літрів води.

Поливати цю ягоду потрібно, щонайменше, двічі на тиждень, а якщо дуже спекотно, робити це необхідно частіше. Водночас, варто стежити і за тим, щоб не зробити ґрунт занадто вологим, адже від цього можуть бути проблеми.

Збір врожаю лохини на городі. Фото: Pinterest

Розпушування кущів і видалення бур’янів

У червні також важливо позбутися бур’янів навколо ягідних чагарників, особливо, навколо молодих кущів. Справа в тому, що бур’яни можуть відібрати в рослин сили і поживні елементи, а ще спровокувати розвиток грибкових і бактеріальних хвороб.

Також важливо розпушувати ґрунт навколо кущів, а робити це потрібно під час прополювання і після поливу. Справа в тому, що від води земля стає щільною, а повітря погано потрапляє на коріння.

Мульчування лохини

У червні також варто мульчувати кущі лохини, щоб утримати вологу в ґрунті та зробити його пухким. Якщо ви це правильно зробите, земля навколо куща буде більш кислою, а це корисно для рослин.

Процес зривання лохини з куща. Фото: Pinterest

Закислення ґрунту

Лохині подобається лише кислий ґрунт з рівнем pH десь від трьох до чотирьох з половиною. Для цього потрібно приготувати суміш, змішавши між собою три чайні ложки лимонної кислоти і одне відро води. Також можна скористатися оцтом — для цього налийте 100 мілілітрів цього інгредієнту в десять літрів води.

Захист від птахів

На жаль, лохина дуже часто страждає від птахів, тому краще натягнути сітки на ягідні чагарники, щоб захистити їх.

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