После каких растений нельзя сажать озимый чеснок на огороде — советы дачникам

Никогда не сажайте озимый чеснок после этих культур — почему так
Правильный севооборот на огороде — это один из главных залогов успеха, в частности, и для озимого чеснока. Опытные дачники объяснили, после каких огородных культур ни в коем случае нельзя высаживать этот вид чеснока, чтобы не потерять урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Растения, после которых нельзя сажать чеснок
Лук и его сорта
Лук и чеснок являются представителями семейства луковых и нуждаются в одних и тех же питательных элементах. После лука земля остается истощенной, особенно на присутствие фосфора, калия и других микроэлементов.
А еще эти две культуры страдают от одинаковых вредителей и болезней, возбудители которых могут оставаться в почве до следующих растений. Поэтому откажитесь от любых сортов лука после чеснока, в частности, от лука-порея, шалота или зеленого лука.
Корнеплоды
Такие корнеплоды, как картофель, морковь и свекла, активно поглощают питательные элементы из верхних слоев почвы, где формируются корни чеснока. Например, картофель отбирает у почвы калий с азотом, а взамен оставляет в ней фузариоз или проволочника. А вот морковь со свеклой отбирают у почвы микроэлементы, которые отвечают за большие головки чеснока.
Картофель является наиболее опасным для почвы, ведь он заражает ее грибковым заболеванием, которое поражает корни чеснока и снижает урожайность.
Пряные травы и зелень
Петрушка, укроп, базилик или розмарин оставляют после себя в почве эфирные масла и химические соединения, которые могут затормаживать рост чеснока. Эти элементы воздействуют на корни, не давая им спокойно поглощать питательные вещества. Например, после укропа в почве остаются фитонциды, которые портят развитие молодых растений.
После пряных трав перед чесноком посадите растения, которые восстанавливают почву. Это могут быть представители бобовых.
Клубника
Эта вкусная летняя ягода активно истощает почву, отбирая у нее магний с калием, взамен оставляя после себя нематод. Эти вредители могут напасть на корни чеснока и буквально убить его, оставив вас без урожая.
К тому же, грядки с клубникой часто зарастают сорняками, а это не дает спокойно подготовить почву к посадке чеснока.
Помидоры
Томаты также не желательно сажать перед чесноком, ведь они так же истощают почву, отбирая у нее калий с азотом, взамен оставляя фитофтороз. К тому же, помидоры нужно интенсивно поливать, а это может привести к застою влаги в земле, чего очень не любит чеснок.
Чеснок
Дачники категорически не советуют высаживать озимый чеснок на одном и том же месте на огороде два года подряд. Дело в том, что от этого почва истощается, а все вредители с болезнями, от которых страдает чеснок, остаются внутри.
Если вы хотите вырастить крупные и здоровые головки, оставляйте грядку пустой, по крайней мере, три-четыре года.
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