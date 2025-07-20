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Главная Дом Никогда не сажайте озимый чеснок после этих культур — почему так

Никогда не сажайте озимый чеснок после этих культур — почему так

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 07:32
После каких растений нельзя сажать озимый чеснок на огороде — советы дачникам
Человек, который сажает чеснок на огороде. Фото: Onejive

Правильный севооборот на огороде — это один из главных залогов успеха, в частности, и для озимого чеснока. Опытные дачники объяснили, после каких огородных культур ни в коем случае нельзя высаживать этот вид чеснока, чтобы не потерять урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Лук и его сорта

Лук и чеснок являются представителями семейства луковых и нуждаются в одних и тех же питательных элементах. После лука земля остается истощенной, особенно на присутствие фосфора, калия и других микроэлементов.

А еще эти две культуры страдают от одинаковых вредителей и болезней, возбудители которых могут оставаться в почве до следующих растений. Поэтому откажитесь от любых сортов лука после чеснока, в частности, от лука-порея, шалота или зеленого лука.

Лук
Выращивание лука на огороде. Фото: Pinterest

Корнеплоды

Такие корнеплоды, как картофель, морковь и свекла, активно поглощают питательные элементы из верхних слоев почвы, где формируются корни чеснока. Например, картофель отбирает у почвы калий с азотом, а взамен оставляет в ней фузариоз или проволочника. А вот морковь со свеклой отбирают у почвы микроэлементы, которые отвечают за большие головки чеснока.

Картофель является наиболее опасным для почвы, ведь он заражает ее грибковым заболеванием, которое поражает корни чеснока и снижает урожайность.

Коллаж
Урожай картофеля, моркови и свеклы на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Пряные травы и зелень

Петрушка, укроп, базилик или розмарин оставляют после себя в почве эфирные масла и химические соединения, которые могут затормаживать рост чеснока. Эти элементы воздействуют на корни, не давая им спокойно поглощать питательные вещества. Например, после укропа в почве остаются фитонциды, которые портят развитие молодых растений.

После пряных трав перед чесноком посадите растения, которые восстанавливают почву. Это могут быть представители бобовых.

Коллаж
Петрушка, укроп, базилик и розмарин на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Клубника

Эта вкусная летняя ягода активно истощает почву, отбирая у нее магний с калием, взамен оставляя после себя нематод. Эти вредители могут напасть на корни чеснока и буквально убить его, оставив вас без урожая.

К тому же, грядки с клубникой часто зарастают сорняками, а это не дает спокойно подготовить почву к посадке чеснока.

Клубника
Спелая клубника на огороде. Фото: Pinterest

Помидоры

Томаты также не желательно сажать перед чесноком, ведь они так же истощают почву, отбирая у нее калий с азотом, взамен оставляя фитофтороз. К тому же, помидоры нужно интенсивно поливать, а это может привести к застою влаги в земле, чего очень не любит чеснок.

Помидоры
Выращивание кустов с помидорами на огороде. Фото: Pinterest

Чеснок

Дачники категорически не советуют высаживать озимый чеснок на одном и том же месте на огороде два года подряд. Дело в том, что от этого почва истощается, а все вредители с болезнями, от которых страдает чеснок, остаются внутри.

Если вы хотите вырастить крупные и здоровые головки, оставляйте грядку пустой, по крайней мере, три-четыре года.

Чеснок
Собранный урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить озимый чеснок после сбора урожая.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно подкормить чеснок на огороде, чтобы головки выросли крупными.

Также мы сообщали о том, почему нельзя высаживать чеснок в древесную золу на огороде.

растения культура советы огород чеснок
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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