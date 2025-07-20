Після яких рослин не можна садити озимий часник на городі — поради дачникам

Людина, яка садить часник на городі. Фото: Onejive

Правильна сівозміна на городі — це одна з головних запорук успіху, зокрема і для озимого часнику. Досвідчені дачники пояснили, після яких городніх культур ні в якому разі не можна висаджувати цей вид часнику, щоб не втратити врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Цибуля та її сорти

Цибуля і часник є представниками сімейства цибулевих і потребують одних і тих самих поживних елементів. Після цибулі земля залишається виснаженою, особливо на присутність фосфору, калію та інших мікроелементів.

А ще ці дві культури страждають від однакових шкідників і хвороб, збудники яких можуть залишатися в ґрунті до наступних рослин. Тому відмовтеся від будь-яких сортів цибулі після часнику, зокрема від цибулі-порею, шалоту чи зеленої цибулі.

Вирощування цибулі на городі. Фото: Pinterest

Коренеплоди

Такі коренеплоди, як картопля, морква і буряк, активно поглинають поживні елементи з верхніх шарів ґрунту, де формується коріння часнику. Наприклад, картопля відбирає в ґрунту калій з азотом, а натомість залишає в ньому фузаріоз чи дротяника. А ось морква з буряком відбирають в ґрунту мікроелементи, які відповідають за великі головки часнику.

Картопля є найбільш небезпечною для ґрунту, адже вона заражає його грибковим захворюванням, яке вражає коріння часнику і знижує врожайність.

Врожай картоплі, моркви і буряка на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Пряні трави і зелень

Петрушка, кріп, базилік або розмарин залишають по собі в ґрунті ефірні олії та хімічні сполуки, які можуть загальмовувати ріст часнику. Ці елементи впливають на коріння, не даючи йому спокійно поглинати поживні речовини. Наприклад, після кропу в ґрунті залишаються фітонциди, які псують розвиток молодих рослин.

Після пряних трав перед часником посадіть рослини, які відновлюють ґрунт. Це можуть бути представники бобових.

Петрушка, кріп, базилік і розмарин на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Полуниця

Ця смачна літня ягода активно виснажує ґрунт, відбираючи в нього магній з калієм, натомість залишаючи по собі нематод. Ці шкідники можуть напасти на коріння часнику і буквально вбити його, залишивши вас без врожаю.

До того ж грядки з полуницею часто заростають бур’янами, а це не дає спокійно підготувати ґрунт до посадки часнику.

Стигла полуниця на городі. Фото: Pinterest

Помідори

Томати також не бажано садити перед часником, адже вони так само виснажують ґрунт, відбираючи в нього калій з азотом, натомість залишаючи фітофтороз. До того ж помідори потрібно інтенсивно поливати, а це може призвести до застою вологи в землі, чого дуже не любить часник.

Вирощування кущів з помідорами на городі. Фото: Pinterest

Часник

Дачники категорично не радять висаджувати озимий часник на одному і тому самому місці на городі два роки поспіль. Річ у тім, що від цього ґрунт виснажується, а всі шкідники з хворобами, від яких страждає часник, залишаються всередині.

Якщо ви хочете виростити великі та здорові головки, залишайте грядку порожньою принаймні три-чотири роки.

Зібраний врожай часнику на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати озимий часник після збору врожаю.

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