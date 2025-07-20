Після яких рослин не можна садити озимий часник на городі — поради дачникам

Ніколи не садіть озимий часник після цих культур — чому так
Правильна сівозміна на городі — це одна з головних запорук успіху, зокрема і для озимого часнику. Досвідчені дачники пояснили, після яких городніх культур ні в якому разі не можна висаджувати цей вид часнику, щоб не втратити врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Рослини, після яких не можна садити часник
Цибуля та її сорти
Цибуля і часник є представниками сімейства цибулевих і потребують одних і тих самих поживних елементів. Після цибулі земля залишається виснаженою, особливо на присутність фосфору, калію та інших мікроелементів.
А ще ці дві культури страждають від однакових шкідників і хвороб, збудники яких можуть залишатися в ґрунті до наступних рослин. Тому відмовтеся від будь-яких сортів цибулі після часнику, зокрема від цибулі-порею, шалоту чи зеленої цибулі.
Коренеплоди
Такі коренеплоди, як картопля, морква і буряк, активно поглинають поживні елементи з верхніх шарів ґрунту, де формується коріння часнику. Наприклад, картопля відбирає в ґрунту калій з азотом, а натомість залишає в ньому фузаріоз чи дротяника. А ось морква з буряком відбирають в ґрунту мікроелементи, які відповідають за великі головки часнику.
Картопля є найбільш небезпечною для ґрунту, адже вона заражає його грибковим захворюванням, яке вражає коріння часнику і знижує врожайність.
Пряні трави і зелень
Петрушка, кріп, базилік або розмарин залишають по собі в ґрунті ефірні олії та хімічні сполуки, які можуть загальмовувати ріст часнику. Ці елементи впливають на коріння, не даючи йому спокійно поглинати поживні речовини. Наприклад, після кропу в ґрунті залишаються фітонциди, які псують розвиток молодих рослин.
Після пряних трав перед часником посадіть рослини, які відновлюють ґрунт. Це можуть бути представники бобових.
Полуниця
Ця смачна літня ягода активно виснажує ґрунт, відбираючи в нього магній з калієм, натомість залишаючи по собі нематод. Ці шкідники можуть напасти на коріння часнику і буквально вбити його, залишивши вас без врожаю.
До того ж грядки з полуницею часто заростають бур’янами, а це не дає спокійно підготувати ґрунт до посадки часнику.
Помідори
Томати також не бажано садити перед часником, адже вони так само виснажують ґрунт, відбираючи в нього калій з азотом, натомість залишаючи фітофтороз. До того ж помідори потрібно інтенсивно поливати, а це може призвести до застою вологи в землі, чого дуже не любить часник.
Часник
Дачники категорично не радять висаджувати озимий часник на одному і тому самому місці на городі два роки поспіль. Річ у тім, що від цього ґрунт виснажується, а всі шкідники з хворобами, від яких страждає часник, залишаються всередині.
Якщо ви хочете виростити великі та здорові головки, залишайте грядку порожньою принаймні три-чотири роки.
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати озимий часник після збору врожаю.
Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживити часник на городі, щоб головки виросли великими.
Також ми повідомляли про те, чому не можна висаджувати часник у деревну золу на городі.
Читайте Новини.LIVE!