Как использовать дырявое ведро на огороде — советы и инструкции дачникам

Старое ведро. Иллюстративное фото: Pinterest

Дырка в старом ведре — это не повод его выбрасывать. Оно может пригодиться в огороде и помочь в выращивании щедрого урожая.

Новини.LIVE рассказывает, как "дать вторую жизнь" старому дырявому ведру на огороде.

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Опытные огородники размещают дырявое ведро на огороде. Вам необходимо сделать в ведре много дырочек и закопать его на огороде. В эту емкость следует добавить компост. Через отверстия на ваши грядки попадут питательные вещества в почву.

Если поливать почву через ведро, то вода вместе с полезными веществами из компоста начнет быстро поступать к корневым системам ваших дачных культур.

Ведро с компостом и водой. Фото: Pinterest

Благодаря старому ведру распределение питательных соединений будет осуществляться равномерно и вы получите щедрый урожай, которому будут завидовать соседи.

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