Як використати діряве відро на городі — поради та інструкції дачникам

Старе відро. Ілюстративне фото: Pinterest

Дірка в старому відрі — це не привід його викидати. Воно може стати в пригоді в городі та допомогти у вирощуванні щедрого врожаю.

Новини.LIVE розповідає, як "дати друге життя" старому дірявому відру на городі.

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Досвідчені городники розміщують діряве відро на городі. Вам необхідно зробити у відрі багато дірочок та закопати його на городі. В цю місткість варто додати компост. Через отвори на ваші грядки будуть потраплять поживні речовини у ґрунт.

Якщо поливати ґрунт через цебро, то вода разом з корисними речовинами з компосту почне швидко надходити до кореневих систем ваших дачних культур.

Відро з компостом та водою. Фото: Pinterest

Завдяки старому відру розподіл поживних сполук здійснюватиметься рівномірно й ви отримаєте щедрий врожай, якому будуть заздрити сусіди.

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