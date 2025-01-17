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Не викидайте старі відра — простий лайфгак для городників

17 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як використати діряве відро на городі — поради та інструкції дачникам
Старе відро. Ілюстративне фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Дірка в старому відрі — це не привід його викидати. Воно може стати в пригоді в городі та допомогти у вирощуванні щедрого врожаю.

Новини.LIVE розповідає, як "дати друге життя" старому дірявому відру на городі.

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Досвідчені городники розміщують діряве відро на городі. Вам необхідно зробити у відрі багато дірочок та закопати його на городі. В цю місткість варто додати компост. Через отвори на ваші грядки будуть потраплять поживні речовини у ґрунт. 

Якщо поливати ґрунт через цебро, то вода разом з корисними речовинами з компосту почне швидко надходити до кореневих систем ваших дачних культур.

Не викидайте старі відра — простий лайфгак для городників - фото 1
Відро з компостом та водою. Фото: Pinterest

Завдяки старому відру розподіл поживних сполук здійснюватиметься рівномірно й ви отримаєте щедрий врожай, якому будуть заздрити сусіди.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно підживлювати рослини на городі деревною золою.

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко відновити прострочене насіння. 

врожай поради город дача старе відро

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