Пятница, 13 июня 2025 — можно ли работать на огороде и в саду

Девушка рыхлит почву на огороде. Фото: freepik.com

Пятница, 13-е — дата, которая вызывает беспокойство у миллионов людей. Она окутана мистикой, мифами и суевериями. В этот день многие отказываются от поездок, важных решений и даже обычных дел, например, на огороде и в саду. Но что делать, если именно в этот день нужно копать, сажать или подкармливать растения? Действительно ли эта дата опасна и может повлиять на урожай?

Почему пятницу 13-го в народе считают опасной, какие работы в саду и на огороде лучше отложить, а также — когда и как можно обойти плохую энергетику дня — обо всем узнавайте в нашей статье.

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Почему пятницу, 13-е считают опасной

Этот день издавна считается неблагоприятным из-за сочетания двух "негативных" символов:

Пятница — день недели, который во многих культурах связывают с неприятностями. Считается, что в этот день недели нельзя начинать новые дела. А в христианстве считается, что именно в пятницу был распят Иисус Христос. Число 13 — символ неудач, одиночества и кармических долгов. Согласно поверьям, все, что сделано в этот день, может "завянуть", не принести плодов или навлечь беду.

Так, сочетание этих двух элементов создает день, который в культуре многих народов считается несчастливым и даже опасным.

Листок с датой. Фото: depositphotos.com

Что не рекомендуют делать на огороде и в саду в пятницу, 13-го

Люди издавна остерегались начинать новые дела на земле, сажать что-то в открытый грунт или пересаживать растения — "не приживется", "не даст урожая", "земля отбросит".

По народным приметам, категорически нельзя в пятницу, 13-го:

Сажать и пересаживать растения — особенно молодые саженцы или нежные культуры. Обрабатывать землю мотыгой, тяпкой или лопатой — "копать землю в этот день — будоражить нечистого и притягивать несчастья". Не обрезайте деревья и кусты — растение может потерять жизненную силу. Не вносите удобрения.

Девушка работает на огороде. Фото: shutterstock.com

Можно ли работать на огороде в пятницу, 13-е — современный практический подход

С точки зрения науки, никаких доказательств "опасности" даты нет. Успешность садово-огородных работ зависит от:

погодных условий;

почвы;

качества семян;

качества саженцев;

внесения удобрений, в соответствии норм и правил;

регулярного ухода.

Опасная пятница 13-е — это лишь миф, а не реальная угроза для урожая. Но психологи говорят: если человек верит в приметы — он сам себя программирует на негатив. Поэтому иногда лучше действительно отложить работу, если вас беспокоит эта дата.

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