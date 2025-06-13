П'ятниця, 13 червня 2025 — чи можна працювати на городі та у саду

Дівчина розпушує ґрунт на городі. Фото: freepik.com

П'ятниця, 13-те — дата, яка викликає занепокоєння у мільйонів людей. Вона оповита містикою, міфами та забобонами. У цей день багато хто відмовляється від поїздок, важливих рішень і навіть звичайних справ, наприклад, на городі та в саду. Але що робити, якщо саме цього дня потрібно копати, садити чи підживлювати рослини? Чи справді ця дата небезпечна та може вплинути на врожай?

Чому п'ятницю 13-го у народі вважають небезпечною, які роботи в саду і на городі краще відкласти, а також — коли і як можна обійти погану енергетику дня — про все дізнавайтесь у нашій статті.

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Чому п'ятницю, 13-те вважають небезпечною

Цей день здавна вважається несприятливим через поєднання двох "негативних" символів:

П'ятниця — день тижня, який у багатьох культурах пов'язують із неприємностями. Вважається, що у цей день тижня не можна починати нові справи. А у християнстві вважається, що саме у п'ятницю був розп'ятий Ісус Христос. Число 13 — символ невдач, самотності та кармічних боргів. Згідно з повір’ями, усе, що зроблено цього дня, може "зав'янути", не принести плодів або накликати лихо.

Тож, поєднання цих двох елементів створює день, який у культурі багатьох народів вважається нещасливим і навіть небезпечним.

Листок з датою. Фото: depositphotos.com

Що не рекомендують робити на городі та в саду у п'ятницю, 13-го

Люди здавна остерігались починати нові справи на землі, садити щось у відкритий ґрунт або пересаджувати рослини — "не приживеться", "не дасть урожаю", "земля відкине".

За народними прикметами, категорично не можна у п'ятницю, 13-го:

Садити та пересаджувати рослини — особливо молоді саджанці або ніжні культури. Обробляти землю мотикою, сапкою чи лопатою — "копати землю цього дня — розбурхувати нечистого та притягнути нещастя". Не обрізайте дерева та кущі — рослина може втратити життєву силу. Не вносьте добрива.

Дівчина працює на городі. Фото: shutterstock.com

Чи можна працювати на городі у п'ятницю, 13-те — сучасний практичний підхід

З точки зору науки, жодних доказів "небезпечності" дати немає. Успішність садово-городніх робіт залежить від:

погодних умов;

ґрунту;

якості насіння;

якості саджанців;

внесення добрив, відповідно норм та правил;

регулярного догляду.

Небезпечна п'ятниця 13-те — це лише міф, а не реальна загроза для врожаю. Але психологи кажуть: якщо людина вірить у прикмети — вона сама себе програмує на негатив. Тож іноді краще справді відкласти роботу, якщо вас турбує ця дата.

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