Какие растения нельзя сажать возле дома — восемь самых агрессивных культур

Женщина ухаживает за растениями в саду. Фото: shutterstock.com

Наверное, в Украине почти каждый владелец частного дома стремится превратить двор в уютный зеленый уголок. Кто-то мечтает о цветущем саду с благоухающими клумбами, кто-то обустраивает зону отдыха среди зелени, а некоторые высаживают полезные культуры — и для красоты, и для пользы. Однако даже самые популярные растения могут нести скрытую угрозу для вашего приусадебного участка. Они способны вытеснять другие культуры, портить почву, провоцировать распространение вредителей или просто неконтролируемо разрастаться.

Какие восемь растений нельзя сажать в саду и возле дома из-за их "агрессивности", рассказала ведущая канала Florium Натали Малуш.

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Отметим сразу, эти растения не являются абсолютным злом, но они требуют сознательного подхода к посадке. Изучайте особенности каждой культуры, учитывайте совместимость и агрессивность — так вы сможете сохранить гармонию в саду и избежать разочарований.

Женщина сажает цветы возле дома. Фото: istockphoto.com

1. Мята

Мята кажется идеальной для создания ароматного уголка, однако ее корни стремительно разрастаются во все стороны. Со временем вы потеряете контроль над ее распространением — растение заполонит грядки и клумбы, вытесняя другие культуры. Лучший способ его выращивания — в горшках или контейнерах, заглубленных в почву.

2. Хрен

Полезный, но чрезвычайно живучий. Хрен почти невозможно выкорчевать полностью: малейшие частички корня будут прорастать снова и снова. Через несколько сезонов он может охватить весь участок. Если все же хотите выращивать хрен, создайте глубокие ограничения в почве или выберите отдельную зону.

3. Буддлея Давида

Это декоративное растение манит бабочек и радует глаз, однако активно размножается самосевом. Во многих странах буддлея признана инвазивной культурой, ее семена прорастают даже в бедной почве, вытесняя местную флору. Чтобы остановить распространение — регулярно обрезайте соцветия до вызревания семян.

4. Барвинок большой

Барвинок часто используют как почвопокровное растение. Но его плотный ковер не оставляет шансов другим культурам. В тени барвинок особенно агрессивен. Высаживайте его только там, где не планируете больше ничего, или ограничивайте пространство для роста бордюрами.

5. Калина

Несмотря на эстетическую и символическую ценность, калина часто страдает от калинового листоеда. Вредитель полностью объедает листья, и куст выглядит изуродованным. Также на калину часто нападает тля. Чтобы сохранить красоту, придется регулярно применять химические средства защиты, что не всегда безопасно.

6. Жимолость каприфоль

Эта лиана быстро оплетает опоры и радует душистыми цветами. Однако после цветения теряет привлекательность, а при неконтролируемом росте может перекрывать свет и "задушить" соседние растения. В маленьком саду лучше избегать ее или тщательно контролировать.

7. Бузина черная

Бузина обладает целебными свойствами, но в саду ведет себя агрессивно: дает обильную поросль, быстро восстанавливается после обрезки и разрастается без остановки. К тому же привлекает вредителей. Если не сдерживать ее, другие культуры просто не выживут рядом.

8. Полынь декоративная

Полынь выглядит очень красиво благодаря серебристым листьям, однако она выделяет алелопатические вещества, подавляющие рост соседних растений. А еще — размножается самосевом. Идеально — высаживать полынь подальше от клумб и овощных грядок.

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