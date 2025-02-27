Какой сорт кабачков посадить на огороде для большого урожая — советы дачникам

Дачница с урожаем кабачков в руках. Фото: Lrytas

Каждый опытный дачник знает, что кабачок не нуждается в особом уходе, но для хорошего урожая необходимо подобрать правильный сорт. Узнайте, какие сорта этого популярного овоща считаются самыми лучшими и достойны того, чтобы их посадили в украинском климате.

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Урожай любой культуры на огороде зависит не только от правильного ухода, но и от подобранного сорта. То же самое касается и кабачков, которые считаются неприхотливыми к уходу. Опытные дачники рассказали, какие сорта этого овоща стоит выбрать для посадки на огороде.

Урожай кабачков на огороде. Фото: Freepik

Какие сорта кабачков считаются самыми урожайными

Дачники с опытом рекомендуют украинцам посадить на огороде такие сорта кабачков, как:

Кавили F1

Ленуца F1

Теренум F1

Аспирант

Ардендо 174 F1

Асма F1

Марселла F1

КС 3714 F1

Несколько сортов кабачков. Фото: Pinterest

Какие кустовые сорта кабачков самые лучшие

Для тех, у кого маленький огородный участок, идеальны подойдут кустовые сорта кабачков. Причем, их можно сажать не только в открытом грунте, но и даже в теплицах. Поэтому чтобы вырастить хороший урожай кабачков, выбирайте такие кустовые сорта, как:

Водопад F1 — долгое плодоношение, раннее созревание плодов и до семи килограмм кабачков на одном кусте

Хелена — хорошее плодоношение, созревание плодов за 45-50 дней и до семи килограмм кабачков за один сезон

Аэронавт — не нуждается в опылении, плодоношение за полтора месяца и до 30 килограмм небольших плодов с одного куста

Прежде, чем выбрать сорт для посадки, необходимо определить структуру своей земли. Если у вас, например, слишком глинистая почва, то лучше попросить совета у продавца агромагазина, который подберет вам самый лучший сорт.

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