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Самые лучшие сорта кабачков, которые дадут бешеный урожай

27 февраля 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Какой сорт кабачков посадить на огороде для большого урожая — советы дачникам
Дачница с урожаем кабачков в руках. Фото: Lrytas
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый опытный дачник знает, что кабачок не нуждается в особом уходе, но для хорошего урожая необходимо подобрать правильный сорт. Узнайте, какие сорта этого популярного овоща считаются самыми лучшими и достойны того, чтобы их посадили в украинском климате.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Урожай любой культуры на огороде зависит не только от правильного ухода, но и от подобранного сорта. То же самое касается и кабачков, которые считаются неприхотливыми к уходу. Опытные дачники рассказали, какие сорта этого овоща стоит выбрать для посадки на огороде.

Кабачки
Урожай кабачков на огороде. Фото: Freepik

Какие сорта кабачков считаются самыми урожайными

Дачники с опытом рекомендуют украинцам посадить на огороде такие сорта кабачков, как:

  • Кавили F1
  • Ленуца F1
  • Теренум F1
  • Аспирант
  • Ардендо 174 F1
  • Асма F1
  • Марселла F1
  • КС 3714 F1
Кабачки
Несколько сортов кабачков. Фото: Pinterest

Какие кустовые сорта кабачков самые лучшие

Для тех, у кого маленький огородный участок, идеальны подойдут кустовые сорта кабачков. Причем, их можно сажать не только в открытом грунте, но и даже в теплицах. Поэтому чтобы вырастить хороший урожай кабачков, выбирайте такие кустовые сорта, как:

  • Водопад F1 — долгое плодоношение, раннее созревание плодов и до семи килограмм кабачков на одном кусте
  • Хелена — хорошее плодоношение, созревание плодов за 45-50 дней и до семи килограмм кабачков за один сезон
  • Аэронавт — не нуждается в опылении, плодоношение за полтора месяца и до 30 килограмм небольших плодов с одного куста

Прежде, чем выбрать сорт для посадки, необходимо определить структуру своей земли. Если у вас, например, слишком глинистая почва, то лучше попросить совета у продавца агромагазина, который подберет вам самый лучший сорт.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле кабачков на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно поливать кабачки на огороде.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле кабачков на огороде.

овощи советы огород сорт кабачки

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