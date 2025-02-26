Лунный посевной календарь на март 2025 года — что и когда стоит сажать

Уход за молодой рассадой. Фото: 699pic.com

Март — ключевой месяц для дачников и огородников, ведь именно в этот период закладывается основа для будущего урожая. В первый месяц весны начинается активный посев рассады, подготовка почвы и высадка молодых деревьев и кустарников. Чтобы получить здоровые и крепкие растения, важно учитывать влияние Луны.

Новини.LIVE подготовил лунный посевной календарь на март 2025 года, который расскажет вам, когда лучшие дни для посадки овощей, зелени, цветов и деревьев, а также когда высаживать растения не стоит.

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Фазы Луны в марте 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 13 марта;

— с 1 по 13 марта; Полнолуние в знаке Девы — 14 марта в 8:54 по Киеву;

— 14 марта в 8:54 по Киеву; Убывающая Луна — с 15 по 28 марта;

— с 15 по 28 марта; Новолуние в знаке Овен — 29 марта в 12:57 по Киеву;

— 29 марта в 12:57 по Киеву; Растущая Луна — с 30 по 31 марта;

— с 30 по 31 марта; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Уровень освещенности Луны. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны и неблагоприятны для посева в марте 2025 года

Посевной календарь учитывает фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится. Лучшими для посева семян считаются дни, когда Луна находится в знаках Тельца, Девы и Козерога. Зато неурожайными днями являются периоды новолуния и полнолуния.

Благоприятные дни для посадки, посева огородных и садовых культур:

3-5 марта;

8, 9 марта;

18,19 марта;

22-24 марта;

27 марта;

31 марта.

Не стоит заниматься посевами, пересадками и уходом за растениями в такие даты:

6-7 марта;

10 марта;

13-15 марта;

20-21 марта;

26 марта;

29 марта.

Уход за рассадой. Фото: depositphotos.com

Что и когда можно сеять в марте 2025 года по лунному календарю

В марте можно высаживать многие культуры, как в открытый грунт, так и на рассаду. Некоторые растения, такие как петрушка, укроп, кинза, шпинат, горох, редис, капуста и свекла, хорошо переносят весенние заморозки и быстро дают урожай. Также можно высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники.

Лучшие дни для посадки растений в марте:

овощи в теплице и открытом грунте : 1-4, 12, 19, 19, 22-27 марта;

: 1-4, 12, 19, 19, 22-27 марта; рассада овощей : 4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 марта;

: 4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 марта; зелень, пряности, салаты : 2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 марта;

: 2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 марта; саженцы деревьев и кустарников : 2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 марта;

: 2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 марта; цветы: 4, 8, 17-19, 24, 27-31 марта.

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