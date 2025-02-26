Лунный посевной календарь на март 2025 года — что и когда стоит сажать

Лунный посевной календарь на март 2025 — какие дни урожайные
Март — ключевой месяц для дачников и огородников, ведь именно в этот период закладывается основа для будущего урожая. В первый месяц весны начинается активный посев рассады, подготовка почвы и высадка молодых деревьев и кустарников. Чтобы получить здоровые и крепкие растения, важно учитывать влияние Луны.
Новини.LIVE подготовил лунный посевной календарь на март 2025 года, который расскажет вам, когда лучшие дни для посадки овощей, зелени, цветов и деревьев, а также когда высаживать растения не стоит.
Фазы Луны в марте 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 13 марта;
- Полнолуние в знаке Девы — 14 марта в 8:54 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 15 по 28 марта;
- Новолуние в знаке Овен — 29 марта в 12:57 по Киеву;
- Растущая Луна — с 30 по 31 марта;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие дни благоприятны и неблагоприятны для посева в марте 2025 года
Посевной календарь учитывает фазу Луны и знак Зодиака, в котором она находится. Лучшими для посева семян считаются дни, когда Луна находится в знаках Тельца, Девы и Козерога. Зато неурожайными днями являются периоды новолуния и полнолуния.
Благоприятные дни для посадки, посева огородных и садовых культур:
- 3-5 марта;
- 8, 9 марта;
- 18,19 марта;
- 22-24 марта;
- 27 марта;
- 31 марта.
Не стоит заниматься посевами, пересадками и уходом за растениями в такие даты:
- 6-7 марта;
- 10 марта;
- 13-15 марта;
- 20-21 марта;
- 26 марта;
- 29 марта.
Что и когда можно сеять в марте 2025 года по лунному календарю
В марте можно высаживать многие культуры, как в открытый грунт, так и на рассаду. Некоторые растения, такие как петрушка, укроп, кинза, шпинат, горох, редис, капуста и свекла, хорошо переносят весенние заморозки и быстро дают урожай. Также можно высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники.
Лучшие дни для посадки растений в марте:
- овощи в теплице и открытом грунте: 1-4, 12, 19, 19, 22-27 марта;
- рассада овощей: 4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 марта;
- зелень, пряности, салаты: 2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 марта;
- саженцы деревьев и кустарников: 2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 марта;
- цветы: 4, 8, 17-19, 24, 27-31 марта.
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