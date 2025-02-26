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Місячний посівний календар на березень 2025 — які дні урожайні

26 лютого 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Місячний посівний календар на березень 2025 року — що і коли варто садити
Догляд за молодою розсадою. Фото: 699pic.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Березень — ключовий місяць для дачників і городників, адже саме в цей період закладається основа для майбутнього врожаю. У перший місяць весни розпочинається активний посів розсади, підготовка ґрунту та висадка молодих дерев і чагарників. Щоб отримати здорові та міцні рослини, важливо враховувати вплив Місяця.

Новини.LIVE підготував місячний посівний календар на березень 2025 року, який розповість вам, коли найкращі дні для посадки овочів, зелені, квітів і дерев, а також коли висаджувати рослини не варто. 

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Фази Місяця у березні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 13 березня;
  • Повня у знаку Діви — 14 березня о 8:54 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 15 по 28 березня;
  • Молодик у знаку Овен — 29 березня о 12:57 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 30 по 31 березня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у березні 2025 року
Рівень освітлення Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі та несприятливі для посіву в березні 2025

Посівний календар враховує фазу Місяця та знак Зодіаку, в якому він перебуває. Найкращими для посіву насіння вважаються дні, коли Місяць знаходиться в знаках Тельця, Діви та Козерога. Натомість неврожайними днями є періоди молодика та повного Місяця.

Найсприятливіші дні для посадки, посіву городніх та садових культур:

  • 3-5 березня;
  • 8, 9 березня;
  • 18,19 березня;
  • 22-24 березня;
  • 27 березня;
  • 31 березня. 

Не варто займатися посівами, пересадками та доглядом за рослинами в такі дати:

  • 6-7 березня;
  • 10 березня;
  • 13-15 березня;
  • 20-21 березня;
  • 26 березня;
  • 29 березня. 

 

Які дні сприятливі та несприятливі для посіву в березні 2025
Догляд за розсадою. Фото: depositphotos.com

Що та коли можна сіяти у березні 2025 року за місячним календарем

У березні можна висаджувати багато культур, як у відкритий ґрунт, так і на розсаду. Деякі рослини, такі як петрушка, кріп, кінза, шпинат, горох, редиска, капуста та буряк, добре переносять весняні заморозки та швидко дають урожай. Також можна висаджувати плодові дерева та ягідні чагарники.

Найкращі дні для посадки рослин у березні:

  • овочі в теплиці та відкритому ґрунті: 1-4, 12, 19, 22-27 березня;
  • розсада овочів: 4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 березня;
  • зелень, прянощі, салати: 2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 березня;
  • саджанці дерев і чагарників: 2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 березня;
  • квіти: 4, 8, 17-19, 24, 27-31 березня.

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