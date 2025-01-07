Почему драцена становится коричневой — как спасти комнатное растение, советы

Человек, который ухаживает за драценой дома. Фото: Freepik

Такое комнатное растение, как драцена, можно встретить едва ли не в каждом украинском доме, но иногда бывает так, что ее листья меняют окрас. Мы рассказываем, почему этот цветок становится коричневым цветом и как вернуть сочным листьям естественный зеленый оттенок.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Пересушенный воздух

Зимой, когда включены батареи дома, окружающий воздух становится сухим, а это влияет на развитие драцены. Но это комнатное растение любит влагу, поэтому возле него стоит поставить какой-то увлажнитель воздуха или поместить горшок на поддоне с мокрой галькой. Также можно опрыскать листья растения теплой водой.

Процесс полива драцены в горшке. Фото: Pinterest

Неправильный полив

Когда вы забываете поливать драцену, ее корневая система становится сухой, из-за чего начинают страдать листья. То же самое происходит и с чрезмерным поливом, когда в горшке застаивается вода, что буквально "душит" корни. В таком случае поливайте драцену, когда почва высохнет, и всегда сливайте из поддона излишек воды.

Дефицит полезных элементов

Этому цветку нужна регулярная подкормка, особенно, когда он на этапе активного роста. "Кормите" драцену удобрениями с содержанием азота и калия, но осторожно это делайте, чтобы не перенасытить почву.

Процесс ухода за драценой в домашних условиях. Фото: House Digest

Плохое освещение

Запомните, что драцена очень не любит прямых солнечных лучей и тени, поэтому лучше поставить горшок с растением там, где рассеянный свет, или на восточном или западном окне.

Плохое состояние почвы

Если ваша драцена растет в старом и уплотненном субстрате, она может не получать воду и воздух. Поэтому стоит пересадить комнатное растение в легкий и воздушный субстрат, который хорошо дренируется.

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