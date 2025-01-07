Чому драцена стає коричневою — як врятувати кімнатну рослину, поради

Людина, яка доглядає драцену вдома. Фото: Freepik

Таку кімнатну рослину, як драцена, можна зустріти чи не в кожній українській оселі, але інколи буває так, що її листя змінюють окрас. Ми розповідаємо, чому ця квітка набуває коричневого кольору і як повернути соковитому листю природний зелений відтінок.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Чому на листях драцени з’являється коричневий відтінок

Пересушене повітря

Взимку, коли увімкнені батареї вдома, навколишнє повітря стає сухим, а це впливає на розвиток драцени. Але ця кімнатна рослина любить вологу, тому біля неї варто поставити якийсь зволожувач повітря або помістити горщик на піддоні з мокрою галькою. Також можна обприскати листя рослини теплою водою.

Процес поливу драцени в горщику. Фото: Pinterest

Неправильний полив

Коли ви забуваєте поливати драцену, її коренева система стає сухою, через що починає страждати листя. Те ж саме відбувається і з надмірним поливом, коли в горщику застоюється вода, що буквально "душить" коріння. В такому випадку поливайте драцену, коли ґрунт висохне, і завжди зливайте з піддона надлишок води.

Дефіцит корисних елементів

Цій квітці потрібне регулярне підживлення, особливо, коли вона на етапі активного росту. "Годуйте" драцену добривами із вмістом азоту і калію, але обережно це робіть, щоб не перенаситити ґрунт.

Процес догляду драцени в домашніх умовах. Фото: House Digest

Погане освітлення

Запам’ятайте, що драцена дуже не любить прямих сонячних променів і тіні, тому краще поставити горщик з рослиною там, де розсіяне світло, або на східному чи західному вікні.

Поганий стан ґрунту

Якщо ваша драцена росте в старому і ущільненому субстраті, вона може не отримувати воду і повітря. Тому варто пересадити кімнатну рослину в легкий і повітряний субстрат, який добре дренується.

Нагадаємо, ми писали про те, чому орхідею краще тримати в прозорому горщику.

Раніше ми розповідали про те, як доглядати бегонію, щоб виростити найгарнішу кімнатну квітку.

Також ми повідомляли про те, як правильно потрібно доглядати заміокулькас.