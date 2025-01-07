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Листя драцени стали коричневими — причини, як врятувати квітку

7 січня 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Чому драцена стає коричневою — як врятувати кімнатну рослину, поради
Людина, яка доглядає драцену вдома. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Таку кімнатну рослину, як драцена, можна зустріти чи не в кожній українській оселі, але інколи буває так, що її листя змінюють окрас. Ми розповідаємо, чому ця квітка набуває коричневого кольору і як повернути соковитому листю природний зелений відтінок.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Пересушене повітря

Взимку, коли увімкнені батареї вдома, навколишнє повітря стає сухим, а це впливає на розвиток драцени. Але ця кімнатна рослина любить вологу, тому біля неї варто поставити якийсь зволожувач повітря або помістити горщик на піддоні з мокрою галькою. Також можна обприскати листя рослини теплою водою.

Полив драцены
Процес поливу драцени в горщику. Фото: Pinterest

Неправильний полив

Коли ви забуваєте поливати драцену, її коренева система стає сухою, через що починає страждати листя. Те ж саме відбувається і з надмірним поливом, коли в горщику застоюється вода, що буквально "душить" коріння. В такому випадку поливайте драцену, коли ґрунт висохне, і завжди зливайте з піддона надлишок води.

Дефіцит корисних елементів

Цій квітці потрібне регулярне підживлення, особливо, коли вона на етапі активного росту. "Годуйте" драцену добривами із вмістом азоту і калію, але обережно це робіть, щоб не перенаситити ґрунт.

Драцена
Процес догляду драцени в домашніх умовах. Фото: House Digest

Погане освітлення

Запам’ятайте, що драцена дуже не любить прямих сонячних променів і тіні, тому краще поставити горщик з рослиною там, де розсіяне світло, або на східному чи західному вікні. 

Поганий стан ґрунту

Якщо ваша драцена росте в старому і ущільненому субстраті, вона може не отримувати воду і повітря. Тому варто пересадити кімнатну рослину в легкий і повітряний субстрат, який добре дренується. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому орхідею краще тримати в прозорому горщику. 

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