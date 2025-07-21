Как можно избавиться от личинок майского жука на огороде и в саду — эффективные методы, советы дачникам

Много личинок майского жука на земле на огороде. Фото: Pexels

Наличие различных вредителей на огороде и в саду — это настоящая проблема для каждого дачника, поскольку они могут уничтожить урожай. Если ваш дачный участок страдает от личинок майского жука, узнайте, что нужно обязательно сделать, чтобы от них избавиться.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Как избавиться от личинок майского жука на участке

Механические методы

Если заражение личинками майского жука локальное, лучше соберите личинки майского жука руками. Для этого можете сделать следующие вещи:

Перекапывание почвы — перекопайте землю на глубину в 20-40 сантиметров весной или осенью, чтобы вынести вредителей на поверхность

Сбор в банку — в процессе прополки или посадки проверьте почву на наличие личинок майского жука, соберите их в банку и уничтожьте

Установка ловушек — чтобы сократить количество самок, которые могут отложить яйца на огороде или в саду, расставьте по территории фонари с емкостью для жуков или банки с керосином или сиропом

Дачники говорят, что этот метод не вредит окружающей среде, но на его использование нужно потратить много сил и времени.

Четыре личинки майского жука на листьях растения. Фото: Pixabay

Народные методы

Если вы любите народные методы, тогда для борьбы с этими вредителями идеально подойдут такие удобрения, как:

Луковая шелуха — залейте один килограмм луковой шелухи десятью литрами горячей воды, оставьте настояться на три-пять дней, разведите с водой в пропорции один к одному и поливайте огород один раз в неделю

Аммиак — разведите десять миллилитров нашатырного спирта в десяти литрах воды, полейте огород и делайте это раз в десять дней

Древесная зола — посыпьте огород древесной золой перед посадкой из расчета 200 грамм на один квадратный метр

Чеснок — измельчите 100 грамм чеснока, залейте его пятью литрами воды, оставьте на сутки настояться и поливайте огород между рядами

Напомним, мы писали о том, что посадить на огороде, чтобы отпугнуть клещей от урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как можно защитить плодовые деревья в саду от муравьев.

Также мы сообщали о том, какой цветок посадить в саду, чтобы защитить его от насекомых.