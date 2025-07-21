Як можна позбутися личинок хруща на городі та в саду — ефективні методи, поради дачникам

Багато личинок хруща на землі на городі. Фото: Pexels

Наявність різних шкідників на городі та в саду — це справжня проблема для кожного дачника, оскільки вони можуть знищити врожай. Якщо ваша дачна ділянка страждає від личинок хруща, дізнайтеся, що потрібно обов’язково зробити, щоб їх позбутися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Як позбутися личинок хруща на ділянці

Механічні методи

Якщо зараження личинками хруща локальне, краще зберіть личинки хруща руками. Для цього можете зробити наступні речі:

Перекопування ґрунту — перекопайте землю на глибину в 20-40 сантиметрів навесні або восени, щоб винести шкідників на поверхню

Збір у банку — у процесі прополювання або посадки перевірте ґрунт на наявність личинок хруща, зберіть їх до банки і знищіть

Встановлення пасток — щоб скоротити кількість самок, які можуть відкласти яйця на городі чи в саду, розставте по території ліхтарі з місткістю для жуків або банки з гасом чи сиропом

Дачники кажуть, що цей метод не шкодить навколишньому середовищу, але на його використання потрібно витратити багато сил і часу.

Чотири личинки хруща на листі рослини. Фото: Pixabay

Народні методи

Якщо ви любите народні методи, тоді для боротьби з цими шкідниками ідеально підійдуть такі добрива, як:

Лушпиння цибулі — залийте один кілограм цибулиння десятьма літрами гарячої води, залиште настоятися на три-п’ять днів, розведіть з водою у пропорції один до одного і поливайте город один раз на тиждень

Аміак — розведіть десять мілілітрів нашатирного спирту в десяти літрах води, полийте город і робіть це раз на десять днів

Деревна зола — посипте город деревною золою перед посадкою з розрахунку 200 грамів на один квадратний метр

Часник — подрібніть 100 грамів часнику, залийте його п’ятьма літрами води, залиште на добу настоятися і поливайте город між рядами

Нагадаємо, ми писали про те, що посадити на городі, щоб відлякати кліщів від врожаю.

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити плодові дерева в саду від мурах.

Також ми повідомляли про те, яку квітку посадити в саду, щоб захистити його від комах.