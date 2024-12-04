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Цветок декабрист — можно ли держать дома это комнатное растение

4 декабря 2024 21:48
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему нельзя держать цветок декабрист дома — чем опасный, народные приметы
Человек, держащий декабрист в руках. Фото: Tava Klade
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие дома держат такое популярное зимнее комнатное растение, как декабрист, который роскошно цветет во время рождественских и новогодних праздников, но некоторые специалисты не советуют этого делать. Опытные цветоводы объяснили, можно ли, на самом деле, держать это домашнее растение в комнате.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Не любит мужчин

Согласно народным приметам, это комнатное растение очень не любит, когда дома мужчины. Если у женщины нет второй половинки, но она хочет иметь партнера, то ей лучше не держать дома декабрист. Однако, что касается женщин в отношениях или браке, этот цветок можно выращивать дома.

Декабрист
Цветок декабрист на столе. Фото: Florenium

Плохо влияет на астматиков и домашних животных

С декабристом следует быть осторожными тем людям, которые страдают от астмы, ведь это растение может затруднять дыхание. К тому же, этот домашний цветок лучше держать подальше от домашних любимцев, ведь если они будут грызть, они могут пострадать от расстройства пищеварения.

Обладает мощной энергетикой

Считается, что декабрист оказывает положительное влияние на хозяев в том случае, если у него нет проблем. Причем, он не только отдает энергию, но и поглощает появляющийся в доме негатив. Но в этом случае декабрист лучше ставить поближе к окну.

Декабрист
Яркий декабрист на подоконнике. Фото: Pinterest

Связано много народных примет

Если весной на декабристе активно начинают расти листья, это означает, что кто-то из членов семьи болеет. Если растение ярко-зеленое и пышное, то это значит, что в доме настоящая гармония, а если вялое — то скандалы и много негатива. Если растение погибло, это свидетельствует о смерти кого-то в доме.

Предусматривает будущее

Если цветок зацвел в декабре, то в семье будет гармония, если в октябре — то вы получите наследство или прибыль, а если в ноябре — кто-то дома познакомится с приятными и выгодными людьми.

Напомним, мы писали о том, почему фикус внезапно начал сохнуть и что с этим делать.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли дарить цветок рождественник на Рождество.

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