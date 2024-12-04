Чому не можна тримати квітку декабрист вдома — чим небезпечна, народні прикмети

Людина, яка тримає декабрист у руках. Фото: Tava Klade

Багато людей вдома тримає таку популярну зимову кімнатну рослину, як декабрист, який розкішно квітне під час різдвяних і новорічних свят, але деякі фахівці не радять цього робити. Досвідчені квітникарі пояснили, чи можна, насправді, тримати цю домашню рослину в кімнаті.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Не любить чоловіків

Згідно з народними прикметами, ця кімнатна рослина дуже не любить, коли вдома чоловіки. Якщо в жінки немає другої половинки, але вона хоче мати партнера, то їй краще не тримати вдома декабрист. Однак, що стосується жінок у стосунках або шлюбі, то цю квітку можна вирощувати вдома.

Квітка декабрист на столі. Фото: Florenium

Погано впливає на астматиків і домашніх тварин

З декабристом варто бути обережними тим людям, які страждають від астми, адже ця рослина може ускладнювати дихання. До того ж, цю домашню квітку краще тримати якнайдалі від домашніх улюбленців, адже якщо вони їх гризтимуть, вони можуть постраждати від розладу травлення.

Має потужну енергетику

Вважається, що декабрист позитивно впливає на господарів у тому випадку, якщо в нього немає проблем. Причому, він не тільки віддає енергію, а й поглинає негатив, який з’являється в будинку. Але в цьому випадку декабрист краще ставити ближче до вікна.

Яскравий декабрист на підвіконні. Фото: Pinterest

Пов’язано багато народних прикмет

Якщо навесні на декабристі активно починає рости листя, це означає, що хтось із членів сім’ї хворіє. Якщо рослина яскраво-зелена і пишна, то це означає, що в домі справжня гармонія, а якщо млява — то скандали і багато негативу. Якщо рослина загинула, то це свідчить про смерть когось в будинку.

Передбачає майбутнє

Якщо квітка зацвіла в грудні, то в сім’ї буде гармонія, якщо в жовтні — то ви отримаєте спадщину або прибуток, а якщо у листопаді — то хтось вдома познайомиться з приємними і вигідними людьми.

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