Почему куры не несутся зимой — действенные советы, как это исправить

Две курицы на улице в зимнее время года. Фото: Pixabay

К сожалению, иногда случается так, что зимой куры прекращают нести яйца, поэтому важно исправлять эту проблему. Фермер Татьяна Рыбаченко объяснила, по каким причинам эти домашние птицы не несутся в холодное время года и как можно заставить кур снова нести яйца, даже в условиях зимы за окном.

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Если вы хотите заставить своих кур нести яйца, тогда, прежде всего, создайте для них сбалансированный рацион питания. Фермер рекомендует кормить кур такими продуктами, как:

Пшеница

Ячмень

Овес

Овощи

Проросшая зелень

Человек, кормящий курицу из рук. Фото: Freepik

Еще очень важно, чтобы в курятнике стояло много воды, ведь яйцо состоит из воды. В то же время, эксперт рекомендует следить за тем, чтобы эта вода всегда была свежей, а если нет возможности регулярно менять ее, установите специальные ниппельные поилки в курятнике.

Почему курам необходима вода

Фермерка советует давать курам много воды, поскольку она обеспечивает правильную работу всех внутренних процессов, процесс гидратации, оптимальную температуру тела и функционирование пищеварительной системы. Если не давать домашним птицам воду, вы рискуете не только нарушить процесс откладывания яиц, но и провоцируете возникновение стресса и ухудшение здоровья кур.

Куры, пьющие воду. Фото: скриншот с YouTube

Сколько воды нужно давать курам

По словам Татьяны Рыбаченко, количество воды для кур зависит от возраста, размера и активности птиц, а также от условий вокруг. В целом, молодым цыплятам необходимо от 100 до 150 миллилитров воды в день, а вот взрослым — от 200 до 250 миллилитров на одну курицу.

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