Почему куры не несутся зимой — действенные советы, как это исправить

Куры зимой не несутся — почему так и что с этим делать
К сожалению, иногда случается так, что зимой куры прекращают нести яйца, поэтому важно исправлять эту проблему. Фермер Татьяна Рыбаченко объяснила, по каким причинам эти домашние птицы не несутся в холодное время года и как можно заставить кур снова нести яйца, даже в условиях зимы за окном.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Почему куры не несут яйца в зимнее время года — как это исправить
Если вы хотите заставить своих кур нести яйца, тогда, прежде всего, создайте для них сбалансированный рацион питания. Фермер рекомендует кормить кур такими продуктами, как:
- Пшеница
- Ячмень
- Овес
- Овощи
- Проросшая зелень
Еще очень важно, чтобы в курятнике стояло много воды, ведь яйцо состоит из воды. В то же время, эксперт рекомендует следить за тем, чтобы эта вода всегда была свежей, а если нет возможности регулярно менять ее, установите специальные ниппельные поилки в курятнике.
Почему курам необходима вода
Фермерка советует давать курам много воды, поскольку она обеспечивает правильную работу всех внутренних процессов, процесс гидратации, оптимальную температуру тела и функционирование пищеварительной системы. Если не давать домашним птицам воду, вы рискуете не только нарушить процесс откладывания яиц, но и провоцируете возникновение стресса и ухудшение здоровья кур.
Сколько воды нужно давать курам
По словам Татьяны Рыбаченко, количество воды для кур зависит от возраста, размера и активности птиц, а также от условий вокруг. В целом, молодым цыплятам необходимо от 100 до 150 миллилитров воды в день, а вот взрослым — от 200 до 250 миллилитров на одну курицу.
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