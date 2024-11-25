Чому кури не несуться взимку — дієві поради, як це виправити

Дві курки на вулиці в зимову пору року. Фото: Pixabay

На жаль, інколи буває так, що взимку кури припиняють нести яйця, тому важливо виправляти цю проблему. Фермерка Тетяна Рибаченко пояснила, з яких причин ці домашні птахи не несуться в холодну пору року і як можна змусити кур знову нести яйця, навіть в умовах зими за вікном.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Якщо ви хочете змусити своїх курей нести яйця, тоді, перш за все, створіть для них збалансований раціон харчування. Фермерка рекомендує годувати курей такими продуктами, як:

Пшениця

Ячмінь

Овес

Овочі

Зелень, яка проросла

Людина, яка годує курку з рук. Фото: Freepik

Ще дуже важливо, щоб в курнику стояло багато води, адже яйце складається з води. Водночас, експертка рекомендує стежити за тим, щоб ця вода завжди була свіжою, а якщо немає можливості регулярно змінювати її, встановіть спеціальні ніпельні поїлки в курнику.

Чому курям необхідна вода

Фермерка радить давати курям багато води, оскільки вона забезпечує правильну роботу всіх внутрішніх процесів, процес гідратації, оптимальну температуру тіла і функціонування травної системи. Якщо не давати домашнім птахам воду, ви ризикуєте не тільки порушити процес відкладання яєць, а й провокуєте виникнення стресу і погіршення здоров’я курей.

Кури, які п'ють воду. Фото: скриншот з YouTube

Скільки води потрібно давати курям

За словами Тетяни Рибаченко, кількість води для курей залежить від віку, розміру і активності птахів, а також від умов навколо. Загалом молодим курчатам необхідно від 100 до 150 мілілітрів води на день, а ось дорослим — від 200 до 250 мілілітрів на одну курку.

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