Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Кури взимку не несуться — чому так і що з цим робити arrow

Кури взимку не несуться — чому так і що з цим робити

25 листопада 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому кури не несуться взимку — дієві поради, як це виправити
Дві курки на вулиці в зимову пору року. Фото: Pixabay
Христина Кучугурна - Редактор

На жаль, інколи буває так, що взимку кури припиняють нести яйця, тому важливо виправляти цю проблему. Фермерка Тетяна Рибаченко пояснила, з яких причин ці домашні птахи не несуться в холодну пору року і як можна змусити кур знову нести яйця, навіть в умовах зими за вікном.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Чому кури не несуть яйця в зимову пору року — як це виправити

Якщо ви хочете змусити своїх курей нести яйця, тоді, перш за все, створіть для них збалансований раціон харчування. Фермерка рекомендує годувати курей такими продуктами, як:

  • Пшениця
  • Ячмінь
  • Овес
  • Овочі
  • Зелень, яка проросла
Кормление курицы
Людина, яка годує курку з рук. Фото: Freepik

Ще дуже важливо, щоб в курнику стояло багато води, адже яйце складається з води. Водночас, експертка рекомендує стежити за тим, щоб ця вода завжди була свіжою, а якщо немає можливості регулярно змінювати її, встановіть спеціальні ніпельні поїлки в курнику.

Чому курям необхідна вода

Фермерка радить давати курям багато води, оскільки вона забезпечує правильну роботу всіх внутрішніх процесів, процес гідратації, оптимальну температуру тіла і функціонування травної системи. Якщо не давати домашнім птахам воду, ви ризикуєте не тільки порушити процес відкладання яєць, а й провокуєте виникнення стресу і погіршення здоров’я курей.

Куры
Кури, які п'ють воду. Фото: скриншот з YouTube

Скільки води потрібно давати курям

За словами Тетяни Рибаченко, кількість води для курей залежить від віку, розміру і активності птахів, а також від умов навколо. Загалом молодим курчатам необхідно від 100 до 150 мілілітрів води на день, а ось дорослим — від 200 до 250 мілілітрів на одну курку.

Нагадаємо, ми писали про те, що необхідно зробити, щоб кури не замерзли взимку. 

Раніше ми розповідали про те, як можна зробити годівничку для птахів власноруч. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити рослини в саду від птахів.

птиці зима поради яйця курка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:51 Бронювання критичних підприємств — у Мінекономіки зробили заяву

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

17:37 В одеському парку знайшли бойову гранату — деталі

17:37 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра будуть опади та ожеледиця

17:29 Зеленський обговорив на Ставці захист енергетики

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:27 У Києві тимчасово закривали метро через підозрілу знахідку

17:22 Валюту важко стримати — що відбувається з курсом долара в Україні

17:16 Закликав вбивати українців — суд виніс вирок мешканцю Харківщини

17:09 Розкрадав кошти на ремонті вишу — у Львові засудили підприємця

16:59 У Львові триває аукціон на зустріч з Садовим — куди підуть кошти

17:51 Бронювання критичних підприємств — у Мінекономіки зробили заяву

17:37 В одеському парку знайшли бойову гранату — деталі

17:37 В Укргідрометцентрі назвали, де завтра будуть опади та ожеледиця

17:29 Зеленський обговорив на Ставці захист енергетики

17:27 У Києві тимчасово закривали метро через підозрілу знахідку

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:22 Валюту важко стримати — що відбувається з курсом долара в Україні

17:16 Закликав вбивати українців — суд виніс вирок мешканцю Харківщини

17:09 Розкрадав кошти на ремонті вишу — у Львові засудили підприємця

16:59 У Львові триває аукціон на зустріч з Садовим — куди підуть кошти

16:55 Шольц знов став кандидатом у канцлери Німеччини

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК