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Як "побудувати" годівничку для птахів підручними засобами

15 жовтня 2024 21:48
Христина Кучугурна - Редактор
Годівничка для птахів своїми руками — як зробити з підручних засобів
Горобці біля годівнички на дереві. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Всім птахам, які залишаються на зимівлю, потрібно десь жити, а найкращим місцем для цього є годівничка. Дізнайтеся, як можна зробити годівничку для "пернатих друзів" своїми руками, щоб вони точно там оселилися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Пластикова пляшка

Якщо у вас під рукою є пластикова пляшка, можете створити годівничку для птахів саме з неї. Для цього вам потрібно взяти такі прості речі, як:

  • Пластикова пляшка
  • Мотузка
  • Корм

Зробіть великі отвори в ємності, прикріпіть мотузку, прив’яжіть все це до дерева і всередину насипте корм. Годівничка з пластикової пляшки робиться швидко і без проблем, однак це погано впливає на довкілля.

Кормушка
Маленький птах у годівничці з пластикової пляшки. Фото: Pinterest

Скляна банка

Ця річ також підходить для того, щоб створити гарне місце для зимівлі птахів. Щоб зробити годівничку таким способом, вам потрібно взяти такі речі, як:

  • Гілка або ложка
  • Скляна банка
  • Дріт
  • Корм

Приклейте гілки або ложку на банку так, щоб дати птахам можливість сісти, прикріпіть її дротом до гілки так, щоб дно впиралося в стовбур дерева і банка не хиталася під час вітру. Туди насипте корм. Такий спосіб вважається естетичним, але складним у плані крихкості та кріплення.

Кормушка из банки
Годівничка зі скляної банки на дереві. Фото: Pinterest

Картонна коробка

Це, мабуть, найпопулярніший метод створення годівнички для птахів. Для цього вам потрібно взяти такі речі, як:

  • Картонна коробка, наприклад, від соку або молока
  • Паличка від морозива
  • Корм

Зробіть великий отвір у коробці, під ним прикріпіть паличку від морозива, а саму годівничку прив’яжіть до гілки дерева. Корм насипте так, щоб птахи бачили його на великій відстані.

Кормушка из коробки
Годівничка для птахів з коробки. Фото: DEAVITA

Їстівна годівничка

Цей цікавий спосіб допоможе захопливо провести час з користю для екології. Для створення їстівної годівнички візьміть такі речі, як:

  • Желатин
  • Вода
  • Корм 
  • Форма для печива
  • Нитка
  • Сітки

Розведіть желатин у воді, насипте туди корм і ретельно перемішайте. Готову суміш помістіть у форму для печива, зробіть маленьку дірку, протягніть через неї нитку, щойно суміш застигне, і закріпіть на гілку дерева. Мінусом цього способу є крихкість і осипання корму.

Съедобная кормушка
Їстівна годівничка для птахів на дереві. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити виноград від птахів підручними засобами. 

Раніше ми розповідали про те, що означає, коли голуб прилетів на підвіконня. 

Також ми повідомляли про те, що значить, коли у вікно залетів горобець.

птиці поради ефективні способи підручні засоби годівничка

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