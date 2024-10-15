Годівничка для птахів своїми руками — як зробити з підручних засобів

Горобці біля годівнички на дереві. Фото: Pinterest

Всім птахам, які залишаються на зимівлю, потрібно десь жити, а найкращим місцем для цього є годівничка. Дізнайтеся, як можна зробити годівничку для "пернатих друзів" своїми руками, щоб вони точно там оселилися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Пластикова пляшка

Якщо у вас під рукою є пластикова пляшка, можете створити годівничку для птахів саме з неї. Для цього вам потрібно взяти такі прості речі, як:

Пластикова пляшка

Мотузка

Корм

Зробіть великі отвори в ємності, прикріпіть мотузку, прив’яжіть все це до дерева і всередину насипте корм. Годівничка з пластикової пляшки робиться швидко і без проблем, однак це погано впливає на довкілля.

Маленький птах у годівничці з пластикової пляшки. Фото: Pinterest

Скляна банка

Ця річ також підходить для того, щоб створити гарне місце для зимівлі птахів. Щоб зробити годівничку таким способом, вам потрібно взяти такі речі, як:

Гілка або ложка

Скляна банка

Дріт

Корм

Приклейте гілки або ложку на банку так, щоб дати птахам можливість сісти, прикріпіть її дротом до гілки так, щоб дно впиралося в стовбур дерева і банка не хиталася під час вітру. Туди насипте корм. Такий спосіб вважається естетичним, але складним у плані крихкості та кріплення.

Годівничка зі скляної банки на дереві. Фото: Pinterest

Картонна коробка

Це, мабуть, найпопулярніший метод створення годівнички для птахів. Для цього вам потрібно взяти такі речі, як:

Картонна коробка, наприклад, від соку або молока

Паличка від морозива

Корм

Зробіть великий отвір у коробці, під ним прикріпіть паличку від морозива, а саму годівничку прив’яжіть до гілки дерева. Корм насипте так, щоб птахи бачили його на великій відстані.

Годівничка для птахів з коробки. Фото: DEAVITA

Їстівна годівничка

Цей цікавий спосіб допоможе захопливо провести час з користю для екології. Для створення їстівної годівнички візьміть такі речі, як:

Желатин

Вода

Корм

Форма для печива

Нитка

Сітки

Розведіть желатин у воді, насипте туди корм і ретельно перемішайте. Готову суміш помістіть у форму для печива, зробіть маленьку дірку, протягніть через неї нитку, щойно суміш застигне, і закріпіть на гілку дерева. Мінусом цього способу є крихкість і осипання корму.

Їстівна годівничка для птахів на дереві. Фото: Pinterest

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