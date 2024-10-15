Кормушка для птиц своими руками — как сделать из подручных средств

Воробьи возле кормушки на дереве. Фото: Pinterest

Всем птицам, которые остаются на зимовку, нужно где-то жить, а самым лучшим местом для этого является кормушка. Узнайте, как можно сделать кормушку для "пернатых друзей" своими руками, чтобы они точно там поселились.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Пластиковая бутылка

Если у вас под рукой есть пластиковая бутылка, можете создать кормушку для птиц именно из нее. Для этого вам нужно взять такие простые вещи, как:

Пластиковая бутылка

Веревка

Корм

Проделайте большие отверстия в емкости, прикрепите веревку, привяжите все это к дереву и внутрь насыпьте корм. Кормушка из пластиковой бутылки делается быстро и без проблем, однако, это плохо влияет на окружающую среду.

Маленькая птица в кормушке из пластиковой бутылки. Фото: Pinterest

Стеклянная банка

Эта вещь также подходит для того, чтобы создать хорошее место для зимовки птиц. Чтобы сделать кормушку таким способом, вам нужно взять такие вещи, как:

Ветка или ложка

Стеклянная банка

Проволока

Корм

Приклейте ветки или ложку на банку так, чтобы дать птицам возможность сесть, прикрепите ее проволокой к ветке так, чтобы дно упиралось в ствол дерева и банка не шаталась во время ветра. Туда насыпьте корм. Такой способ считается эстетическим, но сложным в плане хрупкости и крепежа.

Кормушка из стеклянной банки на дереве. Фото: Pinterest

Картонная коробка

Это, пожалуй, самый популярный метод создания кормушки для птиц. Для этого вам нужно взять такие вещи, как:

Картонная коробка, например, от сока или молока

Палочка от мороженого

Корм

Сделайте большое отверстие в коробке, под ним прикрепите палочку от мороженого, а саму кормушку привяжите к ветке дерева. Корм насыпьте так, чтобы птицы видели его на большом расстоянии.

Кормушка для птиц из коробки. Фото: DEAVITA

Съедобная кормушка

Этот интересный способ поможет увлекательно провести время с пользой для экологии. Для создания съедобной кормушки возьмите такие вещи, как:

Желатин

Вода

Корм

Форма для печенья

Нитка

Сетки

Разведите желатин в воде, насыпьте туда корм и тщательно перемешайте. Готовую смесь поместите в форму для печенья, сделайте маленькую дырку, проденьте через нее нить, как только смесь застынет, и закрепите на ветке дерева. Минусом этого способа является хрупкость и осыпание корма.

Съедобная кормушка для птиц на дереве. Фото: Pinterest

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