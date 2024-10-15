Кормушка для птиц своими руками — как сделать из подручных средств

Как "построить" кормушку для птиц подручными средствами
Всем птицам, которые остаются на зимовку, нужно где-то жить, а самым лучшим местом для этого является кормушка. Узнайте, как можно сделать кормушку для "пернатых друзей" своими руками, чтобы они точно там поселились.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Кормушка для птиц — как ее сделать своими руками
Пластиковая бутылка
Если у вас под рукой есть пластиковая бутылка, можете создать кормушку для птиц именно из нее. Для этого вам нужно взять такие простые вещи, как:
- Пластиковая бутылка
- Веревка
- Корм
Проделайте большие отверстия в емкости, прикрепите веревку, привяжите все это к дереву и внутрь насыпьте корм. Кормушка из пластиковой бутылки делается быстро и без проблем, однако, это плохо влияет на окружающую среду.
Стеклянная банка
Эта вещь также подходит для того, чтобы создать хорошее место для зимовки птиц. Чтобы сделать кормушку таким способом, вам нужно взять такие вещи, как:
- Ветка или ложка
- Стеклянная банка
- Проволока
- Корм
Приклейте ветки или ложку на банку так, чтобы дать птицам возможность сесть, прикрепите ее проволокой к ветке так, чтобы дно упиралось в ствол дерева и банка не шаталась во время ветра. Туда насыпьте корм. Такой способ считается эстетическим, но сложным в плане хрупкости и крепежа.
Картонная коробка
Это, пожалуй, самый популярный метод создания кормушки для птиц. Для этого вам нужно взять такие вещи, как:
- Картонная коробка, например, от сока или молока
- Палочка от мороженого
- Корм
Сделайте большое отверстие в коробке, под ним прикрепите палочку от мороженого, а саму кормушку привяжите к ветке дерева. Корм насыпьте так, чтобы птицы видели его на большом расстоянии.
Съедобная кормушка
Этот интересный способ поможет увлекательно провести время с пользой для экологии. Для создания съедобной кормушки возьмите такие вещи, как:
- Желатин
- Вода
- Корм
- Форма для печенья
- Нитка
- Сетки
Разведите желатин в воде, насыпьте туда корм и тщательно перемешайте. Готовую смесь поместите в форму для печенья, сделайте маленькую дырку, проденьте через нее нить, как только смесь застынет, и закрепите на ветке дерева. Минусом этого способа является хрупкость и осыпание корма.
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