Когда лучше выкапывать лук на огороде летом 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Когда собирать лук на огороде летом 2025 — лунный календарь
Сегодня на каждой украинской даче можно увидеть лук, но для действительно хорошего урожая важно вовремя его выкопать на огороде. Опытные дачники рассказали, какие признаки указывают на зрелость этого овоща и когда лучше собирать его урожай в 2025 году по лунному календарю.
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Лук — это одна из самых популярных культур на огороде, которую выращивает едва ли не каждый хозяин на своем огороде. А чтобы урожай получился действительно качественным и смог долго храниться в домашних условиях, нужно успеть его выкопать.
Для этого стоит знать главные признаки зрелости этого овоща и самые лучшие сроки сбора урожая в 2025 году, которые указаны в лунном календаре.
Какие признаки зрелости лука на огороде
Если вы увидели, что большая половина листьев лука на грядке стала желтой и легла на землю, это означает, что урожай уже готов к сбору. Впрочем, если вы заметили, что перо еще зеленое и стоит, пока не выкапывайте лук, ведь он еще не готов.
Также подкопайте несколько луковиц и проверьте их внешнее состояние — если чешуя выросла плотной и золотистого оттенка, можете смело собирать урожай.
Когда лучше собирать лук в 2025 году согласно лунному календарю
В этом году во многих регионах нашей страны идеальным периодом для сбора урожая лука на огороде является конец июля или начало августа. Согласно лунному календарю, в идеале выкапывать урожай этого овоща, начиная с 25 июля и заканчивая десятым августа. Если вы живете на юге, то делать это можете начинать с 20-25 июля.
В этом вопросе стоит помнить, что если вы не успеете собрать урожай лука, он может дать новые корешки и не выдержать зиму.
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