Когда лучше выкапывать лук на огороде летом 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Человек, который держит собранный урожай лука в руке. Фото: Gardening.org

Сегодня на каждой украинской даче можно увидеть лук, но для действительно хорошего урожая важно вовремя его выкопать на огороде. Опытные дачники рассказали, какие признаки указывают на зрелость этого овоща и когда лучше собирать его урожай в 2025 году по лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Лук — это одна из самых популярных культур на огороде, которую выращивает едва ли не каждый хозяин на своем огороде. А чтобы урожай получился действительно качественным и смог долго храниться в домашних условиях, нужно успеть его выкопать.

Для этого стоит знать главные признаки зрелости этого овоща и самые лучшие сроки сбора урожая в 2025 году, которые указаны в лунном календаре.

Собранный урожай лука на столе. Фото: Pexels

Какие признаки зрелости лука на огороде

Если вы увидели, что большая половина листьев лука на грядке стала желтой и легла на землю, это означает, что урожай уже готов к сбору. Впрочем, если вы заметили, что перо еще зеленое и стоит, пока не выкапывайте лук, ведь он еще не готов.

Также подкопайте несколько луковиц и проверьте их внешнее состояние — если чешуя выросла плотной и золотистого оттенка, можете смело собирать урожай.

Выкапывание урожая лука на огороде. Фото: Decorexpro

Когда лучше собирать лук в 2025 году согласно лунному календарю

В этом году во многих регионах нашей страны идеальным периодом для сбора урожая лука на огороде является конец июля или начало августа. Согласно лунному календарю, в идеале выкапывать урожай этого овоща, начиная с 25 июля и заканчивая десятым августа. Если вы живете на юге, то делать это можете начинать с 20-25 июля.

В этом вопросе стоит помнить, что если вы не успеете собрать урожай лука, он может дать новые корешки и не выдержать зиму.

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