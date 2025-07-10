Коли краще викопувати цибулю на городі влітку 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Людина, яка тримає зібраний врожай цибулі в руці. Фото: Gardening.org

Сьогодні на кожній українській дачі можна побачити цибулю, але для дійсно гарного врожаю важливо вчасно її викопати на городі. Досвідчені дачники розповіли, які ознаки вказують на зрілість цього овоча та коли краще збирати його врожай у 2025 році за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Цибуля — це одна з найпопулярніших культур на городі, яку вирощує чи не кожен господар на своєму городі. А щоб врожай вийшов дійсно якісним і зміг довго зберігатися в домашніх умовах, потрібно встигнути його викопати.

Для цього варто знати головні ознаки зрілості цього овоча та найкращі терміни збору врожаю в 2025 році, які вказані в місячному календарі.

Зібраний врожай цибулі на столі. Фото: Pexels

Які ознаки зрілості цибулі на городі

Якщо ви побачили, що більша половина листя цибулі на грядці стала жовтою і лягла на землю, це означає, що врожай вже готовий до збору. Втім, якщо ви помітили, що перо ще зелене і стоїть, поки не викопуйте цибулю, адже вона ще не готова.

Також підкопайте кілька цибулин і перевірте їхній зовнішній стан — якщо луска виросла щільною і золотистого відтінку, можете сміливо збирати врожай.

Викопування врожаю цибулі на городі. Фото: Decorexpro

Коли краще збирати цибулю в 2025 році згідно з місячним календарем

Цього року в багатьох регіонах нашої країни ідеальним періодом для збору врожаю цибулі на городі є кінець липня або початок серпня. Згідно з місячним календарем, в ідеалі викопувати врожай цього овоча, починаючи з 25 липня і закінчуючи десятим серпня. Якщо ви живете на півдні, то робити це можете починати з 20-25 липня.

У цьому питанні варто пам’ятати, що якщо ви не встигнете зібрати врожай цибулі, вона може дати нові корінці та не витримати зиму.

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