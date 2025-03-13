Когда сеять рассаду арбузов весной 2025 года по лунному календарю — благоприятные дни, советы

Когда сеять арбузы на рассаду весной 2025 — лунный календарь
Опытные дачники, прежде чем сажать арбузы на огороде, сначала сеют их на рассаду, но не у всех получается правильно прорастить семена. Мы рассказываем, когда в этом году нужно сеять рассаду этой ягоды по лунному календарю и как правильно это делать.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда сеять семена арбузов на рассаду в Украине
Время посева арбузов на рассаду в Украине зависит от того, в каком регионе страны вы живете, какие сорта вы собираетесь сажать и какие погодные условия у вас на улице. Однако, важно, чтобы между посевом рассады и пересадкой в открытый грунт прошло не менее 25-35 дней.
Чтобы не допустить ошибки и точно вырастить хорошую рассаду этой сезонной ягоды, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю. Он подскажет вам, в какие дни весны лучше всего сеять семена арбузов на рассаду в марте и апреле 2025 года.
Когда сеять рассаду арбузов весной 2025 года по лунному календарю
Согласно лунному календарю, в марте самыми благоприятными днями для посева арбузов на рассаду считаются такие даты, как:
- 4-5 марта
- 7-9 марта
- 12-14 марта
- 16 марта
- 18-20 марта
- 23 марта
- 27 марта
- 31 марта
В то же время в апреле этого года арбузы на рассаду стоит сажать в такие даты, как:
- 1-4 апреля
- 6 апреля
- 8-13 апреля
- 15-17 апреля
- 19 апреля
- 24-25 апреля
- 29-30 апреля
Также дачники с опытом отмечают, что в открытый грунт рассаду пересаживать стоит в период с середины мая до конца июня. Этот совет поможет вам гарантированно получить хороший и вкусный урожай арбузов из собственного огорода.
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