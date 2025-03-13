Коли сіяти розсаду кавунів навесні 2025 року за місячним календарем — сприятливі дні, поради

Дачник, який тримає вирощений кавун. Фото: Pexels

Досвідчені дачники, перш ніж садити кавуни на городі, спочатку сіють їх на розсаду, але не у всіх виходить правильно проростити насіння. Ми розповідаємо, коли цього року потрібно сіяти розсаду цієї ягоди за місячним календарем і як правильно це робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Коли сіяти насіння кавунів на розсаду в Україні

Час посіву кавунів на розсаду в Україні залежить від того, в якому регіоні країни ви живете, які сорти ви збираєтеся садити і які погодні умови у вас надворі. Однак, важливо, щоб між посівом розсади і пересадкою у відкритий ґрунт минуло щонайменше 25-35 днів.

Щоб не припуститися помилки і точно виростити гарну розсаду цієї сезонної ягоди, необхідно звернутися по допомогу до місячного календаря. Він підкаже вам, в які дні весни найкраще сіяти насіння кавунів на розсаду в березні та квітні 2025 року.

Вирощування розсади кавунів у домашніх умовах. Фото: Decorexpro

Коли сіяти розсаду кавунів навесні 2025 року за місячним календарем

Згідно з місячним календарем, у березні найсприятливішими днями для посіву кавунів на розсаду вважаються такі дати, як:

4-5 березня

7-9 березня

12-14 березня

16 березня

18-20 березня

23 березня

27 березня

31 березня

Водночас у квітні цього року кавуни на розсаду варто садити в такі дати, як:

1-4 квітня

6 квітня

8-13 квітня

15-17 квітня

19 квітня

24-25 квітня

29-30 квітня

Також дачники з досвідом наголошують, що у відкритий ґрунт розсаду пересаджувати варто у період із середини травня до кінця червня. Ця порада допоможе вам гарантовано отримати гарний і смачний врожай кавунів з власного городу.

Нагадаємо, ми писали про те, як зрозуміти, що можна збирати врожай кавунів на городі.

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити полуницю навесні для великого врожаю.

Також ми повідомляли про те, який сорт дині варто посадити на своєму городі для гарного врожаю.