Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Когда сеять арбузы на рассаду в 2025 году — самое урожайное время arrow

Когда сеять арбузы на рассаду в 2025 году — самое урожайное время

3 апреля 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Когда сеять арбузы на рассаду в 2025 году — точные сроки и советы садоводов
Посев арбузов на рассаду для хорошего урожая. Коллаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Один из главных секретов успеха большого урожая сладких и сочных арбузов — правильные сроки посева рассады. Если посеять семена вовремя, растения будут расти здоровыми, сильными, быстро адаптируются к открытому грунту и подарят обильное плодоношение.

Когда лучше всего сеять арбузы на рассаду в 2025 году и какие секреты используют опытные садоводы для щедрого урожая, пишет InTime.ua.

Читайте также:

Почему важно правильно выбрать время посева арбузов на рассаду

Арбузы — это теплолюбивая культура, которая требует тщательного подхода к выбору времени посева. Слишком ранний старт может привести к тому, что рассада перерастет. А это сделает растение слабым и сократит период плодоношения. Поэтому, лучшие сроки гарантируют здоровое развитие и максимальный урожай.

 

Почему важно правильно выбрать время посева арбузов на рассаду
Посев арбузов на рассаду. Фото: stock.adobe.com

От чего зависят сроки посева арбузов на рассаду

Сроки посева зависят от двух главных факторов:

  1. Климатических условий вашего региона;
  2. Способа выращивания (открытый грунт или теплица).

Чтобы правильно определить сроки, достаточно отсчитать 25-35 дней от даты запланированной высадки в грунт.

Какие оптимальные сроки посева арбузов на рассаду в 2025 году

Поскольку климатические условия в Украине отличаются в зависимости от региона, сроки посева варьируются. Вот лучшие даты для разных климатических зон:

  • Южные регионы (Одесса, Херсон, Николаев). Оптимальное время посева: конец марта или начало апреля. В теплице можно начинать сеять с середины марта, что позволит собрать урожай уже в июле.
  • Северные регионы (Сумы, Чернигов, Житомир). Оптимальное время посева: конец апреля или начало мая. Для теплиц посев можно осуществить на 2 недели раньше.
  • Центральные регионы (Киев, Черкассы, Полтава). Несмотря на капризную погоду, арбузы в этой части Украины тоже прекрасно растут с рассадой. Сеять лучше всего в середине апреля. К середине мая рассада подрастет, и ее можно будет высадить в открытый грунт или теплицу после последних заморозков.

 

Ранее мы рассказывали, как посадить арбузы на огороде, чтобы получить самые сладкие ягоды.

Также предлагаем узнать, что нельзя делать с клубникой весной, чтобы не потерять урожай.

урожай советы огород сад рассада арбуз

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:46 На Львовщине заметили единорога — что это за странный зверь

08:33 Представители Путина и Трампа встретились в Вашингтоне — детали

08:32 В приложении Армия+ продолжается самый массовый опрос — детали

08:29 Бронь от мобилизации — как украинцам получить в апреле 2025 года

08:15 За ними охотятся — какие квартиры разлетаются на рынке в 2025

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:15 Доплата 50 000 грн военным — кто может получить в апреле

08:09 Ракетная атака на Кривой Рог — детали о последствиях и жертвах

08:00 Финансовая помощь для юных украинок — кого приглашают в проект

Text

08:00 У Зеленского подтвердили переговоры с НАТО — эфир Ранок.LIVE

07:56 Европа готова ответить — фон дер Ляйен о пошлинах США

08:46 На Львовщине заметили единорога — что это за странный зверь

08:33 Представители Путина и Трампа встретились в Вашингтоне — детали

08:32 В приложении Армия+ продолжается самый массовый опрос — детали

08:29 Бронь от мобилизации — как украинцам получить в апреле 2025 года

08:15 За ними охотятся — какие квартиры разлетаются на рынке в 2025

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

08:15 Доплата 50 000 грн военным — кто может получить в апреле

08:09 Ракетная атака на Кривой Рог — детали о последствиях и жертвах

08:00 Финансовая помощь для юных украинок — кого приглашают в проект

07:56 Европа готова ответить — фон дер Ляйен о пошлинах США

07:56 Столице грозит экологическая катастрофа — в КГВА назвали причину

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля 2025

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта 2025

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

Text

08:00 У Зеленского подтвердили переговоры с НАТО — эфир Ранок.LIVE

2 апреля 2025
Text

23:00 Трамп подписывает закон о новых пошлинах — прямой эфир

Text

17:50 Стармер и Макрон готовят новую поддержку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

1 апреля 2025
Text

17:50 Украина рассматривает новое соглашение с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хочет, чтобы Путин пошел на сделку о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025
Text

17:50 Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

21 марта 2025

Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон

22 марта 2025

Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

28 марта 2025

В Киевстаре появился новый бюджетный тариф — кому он подойдет

26 марта 2025

Самый модный цвет волос весны-2025 — даже звучит очаровательно

29 марта 2025

Билецкий рассказал, почему не хочет получать звание генерала