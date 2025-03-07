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Какие сорта сладкого перца посадить на огороде до 8 марта

7 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта сладкого перца посадить на огороде до 8 марта 2025 — советы дачникам
Человек, который держит в руке неспелый сладкий перец. Фото: Pravda
Кристина Кучугурная - Редактор

Все дачники знают, что сладкий перец любит тепло, но есть сорта, которые могут дать хороший урожай, если их посадить уже сейчас. Мы рассказываем, какие сорта этого популярного овоща можно посадить до восьмого марта на огороде, чтобы собрать большой урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сорт "Геркулес"

Это популярный гибридный сорт, который дает невероятно вкусные плоды, отличается высокой устойчивостью к заболеваниям и жаре. Кусты этого сорта вырастают низкими и их не нужно подвязывать. С одного куста вы можете собрать от восьми до десяти перцев, которые созревают одновременно.

Сорт "Клаудио"

Этот сорт считается самым лучшим для продажи, долго хранится и не портится во время транспортировки. А еще он стойко выдерживает высокую температуру воздуха, вирусы картофеля и табачную мозаику. Плоды с кустов этого сорта вырастают темно-красными и с мягким сладковатым вкусом.

Перец
Красный и желтый сладкий перец. Фото: Pinterest

Сорт "Колобок"

Это ранний сорт, который дает необыкновенно шарообразные плоды, не подвержен большинству заболеваний, в частности, антракнозу, и дает большой урожай. Однако перец этого сорта нужно регулярно поливать, ведь он любит влагу.

Сорт "Леся"

Этот сорт идеально подходит для регионов, где постоянно засуха, ведь ему не нужен регулярный полив. Он дает красивые плоды, которые напоминают колокольчики, и имеет крепкую иммунную систему. Перец такого раннего сорта созревает где-то за 110 дней и долго хранится.

Сорт "Спрингбокс"

Перец этого сорта имеет высокую устойчивость к морозу, поэтому дачники выращивают его как осенью, так и зимой в теплице. Еще он дает большой урожай и долго плодоносит, давая сочные желтые плоды уже через 65 дней.

Перец на кустах
Выращивание сладкого перца в теплице. Фото: Garden

Сорт "Карисма"

Этот сорт считается неприхотливым, ведь он не боится ни морозов, ни жары. Еще плоды этого сорта не вянут и устойчивы к вирусам, а также им не требуется строгое соблюдение графика полива. Уже через 70 дней вы сможете собрать крупные плоды с насыщенным вкусом.

Сорт "Яника"

Такой сорт дачники также считаются неприхотливым, но, в то же время, высокоурожайным. Кусты этого сорта имеют густую листву, которая защищает плоды от солнечных ожогов, и мощную корневую систему, которая защищает растения от пересыхания. С одного кустика вы можете собрать до десяти плодов.

Напомним, мы писали о том, что стоит посадить возле перца на огороде для большого урожая.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно подкармливать сладкий перец во время цветения.

Также мы сообщали о том, как правильно собирать перец на огороде.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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