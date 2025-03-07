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Які сорти солодкого перцю посадити на городі до 8 березня

7 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Які сорти солодкого перцю посадити на городі до 8 березня 2025 — поради дачникам
Людина, яка тримає в руці нестиглий солодкий перець. Фото: Pravda
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники знають, що солодкий перець любить тепло, але є сорти, які можуть дати гарний врожай, якщо їх посадити вже зараз. Ми розповідаємо, які сорти цього популярного овоча можна посадити до восьмого березня на городі, щоб зібрати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Найкращі сорти солодкого перцю для ранньої посадки

Сорт "Геркулес"

Це популярний гібридний сорт, який дає неймовірно смачні плоди, відрізняється високою стійкістю до захворювань і спеки. Кущі цього сорту виростають низькими та їх не потрібно підв’язувати. З одного куща ви можете зібрати від восьми до десяти перців, які дозрівають одночасно.

Сорт "Клаудіо"

Цей сорт вважається найкращим для продажу, довго зберігається і не псується під час транспортування. А ще він стійко витримує високу температуру повітря, віруси картоплі та тютюнову мозаїку. Плоди з кущів цього сорту виростають темно-червоними і з м’яким солодкуватим смаком.

Перец
Червоний і жовтий солодкий перець. Фото: Pinterest

Сорт "Колобок"

Це ранній сорт, який дає незвичайно кулясті плоди, не схильний до більшості захворювань, зокрема, антракнозу, і дає великий врожай. Однак перець цього сорту потрібно регулярно поливати, адже він любить вологу.

Сорт "Леся"

Цей сорт ідеально підходить для регіонів, де постійно посуха, адже йому не потрібен регулярний полив. Він дає красиві плоди, які нагадують дзвіночки, і має міцну імунну систему. Перець такого раннього сорту дозріває десь за 110 днів і довго зберігається.

Сорт "Спрінгбокс"

Перець цього сорту має високу стійкість до морозу, тому дачники вирощують його як восени, так і взимку в теплиці. Ще він дає великий врожай і довго плодоносить, даючи соковиті жовті плоди вже за 65 днів.

Перец на кустах
Вирощування солодкого перцю в теплиці. Фото: Garden

Сорт "Карісма"

Цей сорт вважається невибагливим, адже він не боїться ані морозів, ані спеки. Ще плоди цього сорту не в’януть і стійкі до вірусів, а також їм не потрібне сурове дотримання графіку полива. Вже за 70 днів ви зможете зібрати великі плоди з насиченим смаком.

Сорт "Яніка"

Такий сорт дачники також вважаються невибагливим, але, водночас, високоврожайним. Кущі цього сорту мають густе листя, яке захищає плоди від сонячних опіків, і потужну кореневу систему, яка захищає рослини від пересихання. З одного кущика ви можете зібрати до десяти плодів.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити біля перцю на городі для великого врожаю.

Раніше ми розповідали про те, як правильно підживлювати солодкий перець під час цвітіння. 

Також ми повідомляли про те, як правильно збирати перець на городі. 

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