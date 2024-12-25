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Какие сорта огурцов лучше сажать на огороде — советы дачникам

25 декабря 2024 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Самые лучшие сорта огурцов, которые стоит посадить на огороде — полезные советы
Женщина, держащая урожай огурцов. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Прежде, чем сажать огурцы на огороде, необходимо выбрать сорта, которые дадут сладкие и хрустящие плоды, а это сделать довольно нелегко. Однако опытные огородники рассказали, какие сорта этого популярного овоща считаются самыми лучшими для посадки в открытом грунте.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Самые лучшие сорта огурцов для посадки на огороде

Сорт "Амелия F1"

В огурцах этого сорта маленькие бугорки, почти нет семян и никакой горечи. К тому же этот сорт дает обильный урожай вплоть до холодов, умеет стойко выдерживать изменения температуры воздуха, а также различные заболевания, в частности, мучнистую росу.

Амелия F1
Сорт огурцов "Амелия F1". Фото: Planto.sk

Сорт "Бинго F1"

Особенностью этого сорта является тот факт, что из одного пучка семян вырастает до десяти огурцов пикулей. К тому же огурцы этого сорта прекрасно чувствуют себя как в открытом, так и в закрытом грунте, а также не страдают от плохого освещения. Причем, на одном квадратном метре можно собрать 16-18 килограмм овощей.

Бинго F1
Огурцы сорта "Бинго F1". Фото: Decorexpro

Сорт "Гирлянда F1"

Плоды этого сорта вырастают негорькими, но растение имеет слабые ветви, поэтому лучше формировать их в один стебель. Этот сорт дает большой урожай темно-зеленых, ароматных и сладких огурцов. Еще такие огурцы выдерживают корневую гниль и мучнистую росу.

Гирлянда F1
Огурцы сорта "Гирлянда F1" в теплице. Фото: Pinterest

Сорт "Пальчик"

Это раннеспелый сорт, который лучше сажать в открытом грунте. Плоды этого сорта имеют большие бугорки, продолговатую форму и светлые полоски на кожуре. Урожай этого сорта можно собирать каждые два-три дня, ведь плоды могут потерять форму.

Пальчик
Огурцы сорта "Пальчик". Фото: MIgardener

Сорт "Шанхайский длинный"

Плоды этого сорта очень вкусные, не имеют горечи и прекрасно подходят как для свежих салатов, так и для закруток. Но растение лучше подвязывать к обоям, ведь оно сильно плетется. Урожай этот сорт дает вплоть до первых заморозков, а еще он стойко выдерживает основные заболевания.

Шанхайский длинный
Огурцы сорта "Шанхайский длинный". Фото: tomathouse.com

Напомним, мы писали о том, как подготовить огород для будущего урожая огурцов.

Раньше мы рассказывали о том, каким сортам огурцов не требуется особого ухода.

Также мы сообщали о том, как можно сохранить огурцы свежими в зимнее время года.

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