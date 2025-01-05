Как правильно стирать зимний пуховик - советы

Стирка пуховика. Фото: Pinterest

Пуховик — незаменимая вещь в зимнем гардеробе, который защитит от холода и ветра, однако эта вещь требует особого ухода. Чтобы не пришлось выбрасывать испорченную верхнюю одежду после стирки, стоит придерживаться нескольких простых советов.

Новини.LIVE расскажут, как правильно постирать пуховик, чтобы он не потерял своей формы.

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Как стирать зимний пуховик

Перед стиркой стоит проверить этикетку с рекомендациями производителя. Не стоит ставить режим стирки выше 30 градусов. Поставьте отжим на минимальные обороты или вообще отключите его — так удастся избежать деформации вещи. Также добавьте еще один цикл полоскания, чтобы моющее средство не склеило пух.

Чтобы пух не сбивался в комочки, положите в барабан несколько специальных шариков для стирки или теннисные мячики.

Правка пуховика. Фото: Pinterest

После стирки сушите пуховик в горизонтальном положении, разложив на сушилке или полотенце. Время от времени надо переворачивать вещь, чтобы она равномерно просохла.

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