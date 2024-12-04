Які пуховики краще не носити цієї зими — три моделі антитрендів

Жінка на вулиці взимку. Фото: Pixabay

Цієї зими мода на пуховики змінилася, і деякі моделі стали повним провалом. Якщо не хочете мати старомодний вигляд, краще залишити ці пуховики в минулому.

Сайт Новини.LIVE виділив декілька головних антитрендів, які точно не прикрасять ваш образ.

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Пуховик-сукня

Колись пуховики у формі сукні були популярними, але сьогодні вони виглядають дивно і зовсім не модно. Вони незручні, погано поєднуються з іншими речами, і в такому вбранні на морозі буде не дуже комфортно. Якщо у вашій шафі ще є така модель, настав час від неї позбутися.

Пуховик-сукня. Фото з Instagram

Пуховик-гусениця

Довгі пуховики — це практично, але тільки не ті, які нагадують гусеницю. Вони виглядають громіздко і псують фігуру. Замість цього краще обирати більш елегантні довгі пуховики прямого або злегка розкльошеного крою. Так ви будете мати стильний і сучасний вигляд.

Пуховик прямого крою. Фото з Instagram

Укорочений пуховик

Короткі пуховики виглядають мило, але зовсім не захищають від холоду. Та й у моді вони вже давно не актуальні. Сьогодні популярні оверсайз-моделі або подовжені пуховики, які мають більш гармонійний вигляд і точно зігріють вас у морозну погоду.

Укорочений пуховик. Фото з Instagram

Що краще обрати

Довгі пуховики із сучасним дизайном, які підкреслюють силует.

Оверсайз-моделі, які додають стилю і забезпечують тепло.

Практичні варіанти з водонепроникним покриттям і великим капюшоном.

Не бійтеся змінювати свій гардероб! Зима — це чудова можливість мати стильний вигляд, залишаючись у теплі.

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