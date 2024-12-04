Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Антитренди пуховиків 2025 — які моделі застаріли arrow

Антитренди пуховиків 2025 — які моделі застаріли

4 грудня 2024 18:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Які пуховики краще не носити цієї зими — три моделі антитрендів
Жінка на вулиці взимку. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цієї зими мода на пуховики змінилася, і деякі моделі стали повним провалом. Якщо не хочете мати старомодний вигляд, краще залишити ці пуховики в минулому.

Сайт Новини.LIVE виділив декілька головних антитрендів, які точно не прикрасять ваш образ.

Читайте також:

Пуховик-сукня

Колись пуховики у формі сукні були популярними, але сьогодні вони виглядають дивно і зовсім не модно. Вони незручні, погано поєднуються з іншими речами, і в такому вбранні на морозі буде не дуже комфортно. Якщо у вашій шафі ще є така модель, настав час від неї позбутися.

Антитренди пуховиків 2025 — які моделі застаріли - фото 1
Пуховик-сукня. Фото з Instagram

Пуховик-гусениця

Довгі пуховики — це практично, але тільки не ті, які нагадують гусеницю. Вони виглядають громіздко і псують фігуру. Замість цього краще обирати більш елегантні довгі пуховики прямого або злегка розкльошеного крою. Так ви будете мати стильний і сучасний вигляд.

Антитренди пуховиків 2025 — які моделі застаріли - фото 2
Пуховик прямого крою. Фото з Instagram

Укорочений пуховик

Короткі пуховики виглядають мило, але зовсім не захищають від холоду. Та й у моді вони вже давно не актуальні. Сьогодні популярні оверсайз-моделі або подовжені пуховики, які мають більш гармонійний вигляд і точно зігріють вас у морозну погоду.

Антитренди пуховиків 2025 — які моделі застаріли - фото 3
Укорочений пуховик. Фото з Instagram

Що краще обрати

  • Довгі пуховики із сучасним дизайном, які підкреслюють силует.
  • Оверсайз-моделі, які додають стилю і забезпечують тепло.
  • Практичні варіанти з водонепроникним покриттям і великим капюшоном.

Не бійтеся змінювати свій гардероб! Зима — це чудова можливість мати стильний вигляд, залишаючись у теплі.

Раніше ми писали про те, чим можна замінити шапку цієї зими.

Також ми повідомляли, як обійтися без пуховика в холодну пору.

 

мода краса стиль верхній одяг пуховики

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:47 Каладзе через протести в Грузії зробив українофобську заяву

19:41 Без опадів, але з морозами — якою завтра буде погода в Києві

19:17 Шовковський похвалив футболістів за втрату очок проти Олександрії

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

19:09 Садовий вшанував пам'ять вбитого росіянами мера Дніпрорудного

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

19:04 Відключення світла в Одесі — графіки на четвер 5 грудня

18:43 Як підйом сходами впливає на здоров'я жінок — нове дослідження

18:42 Синоптики попередили, які загрози очікуються на Харківщині

18:23 Контрабанда на 165 млн — схема в Одеському порту

18:15 ДТП у Дніпрі — суд обрав запобіжний захід 17-річному пасажиру

19:47 Каладзе через протести в Грузії зробив українофобську заяву

19:41 Без опадів, але з морозами — якою завтра буде погода в Києві

19:17 Шовковський похвалив футболістів за втрату очок проти Олександрії

19:09 Садовий вшанував пам'ять вбитого росіянами мера Дніпрорудного

19:04 Відключення світла в Одесі — графіки на четвер 5 грудня

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

18:43 Як підйом сходами впливає на здоров'я жінок — нове дослідження

18:42 Синоптики попередили, які загрози очікуються на Харківщині

18:23 Контрабанда на 165 млн — схема в Одеському порту

18:15 ДТП у Дніпрі — суд обрав запобіжний захід 17-річному пасажиру

17:58 Зеленський нагородив бійців у День ракетних військ і артилерії

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Text

16:44 Військова пояснила, на чому росіяни воюють у Торецьку

Text

13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК