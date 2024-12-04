Які пуховики краще не носити цієї зими — три моделі антитрендів

Антитренди пуховиків 2025 — які моделі застаріли
Цієї зими мода на пуховики змінилася, і деякі моделі стали повним провалом. Якщо не хочете мати старомодний вигляд, краще залишити ці пуховики в минулому.
Сайт Новини.LIVE виділив декілька головних антитрендів, які точно не прикрасять ваш образ.
Пуховик-сукня
Колись пуховики у формі сукні були популярними, але сьогодні вони виглядають дивно і зовсім не модно. Вони незручні, погано поєднуються з іншими речами, і в такому вбранні на морозі буде не дуже комфортно. Якщо у вашій шафі ще є така модель, настав час від неї позбутися.
Пуховик-гусениця
Довгі пуховики — це практично, але тільки не ті, які нагадують гусеницю. Вони виглядають громіздко і псують фігуру. Замість цього краще обирати більш елегантні довгі пуховики прямого або злегка розкльошеного крою. Так ви будете мати стильний і сучасний вигляд.
Укорочений пуховик
Короткі пуховики виглядають мило, але зовсім не захищають від холоду. Та й у моді вони вже давно не актуальні. Сьогодні популярні оверсайз-моделі або подовжені пуховики, які мають більш гармонійний вигляд і точно зігріють вас у морозну погоду.
Що краще обрати
- Довгі пуховики із сучасним дизайном, які підкреслюють силует.
- Оверсайз-моделі, які додають стилю і забезпечують тепло.
- Практичні варіанти з водонепроникним покриттям і великим капюшоном.
Не бійтеся змінювати свій гардероб! Зима — це чудова можливість мати стильний вигляд, залишаючись у теплі.
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