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Трендовий зимовий образ — як мати стильний вигляд навіть у -30

3 грудня 2024 08:42
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що вдягти у сильні морози, щоб мати стильний вигляд і не замерзнути
Дівчина взимку. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Морози — не привід забувати про стиль! Навіть при -30 можна залишатися модною і водночас дбати про своє здоров’я та комфорт.

Сайт Новини.LIVE дасть кілька простих ідей для зимових образів на цей випадок.

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Уггі — тепло і модно

Цієї зими уггі стали справжнім трендом. Ці м'які й теплі чоботи — ідеальний вибір для морозів. Вони не лише зігрівають ноги, але й чудово доповнюють будь-який зимовий образ. Обирайте нейтральні відтінки, щоб поєднувати з різним одягом.

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Уггі різних кольорів. Фото з Instagram

Перламутрові пуховики — захист від морозу

Пуховики з перламутровим блиском — ще одна модна знахідка цього сезону. Вони не тільки захищають від холоду, але й додають яскравий акцент у зимовий гардероб. Обирайте моделі зі зручним капюшоном, щоб забезпечити додатковий захист від вітру.

Трендовий зимовий образ — як мати стильний вигляд навіть у -30 - фото 2
Трендовий пуховик. Фото з Instagram

Шуби у шоколадних тонах

Шуби повертаються в моду, особливо у відтінках шоколаду. Такий варіант має чудовий вигляд як у повсякденних, так і у святкових образах. Вони зігріють навіть у найсуворіші морози й додадуть вашому зовнішньому вигляду елегантності.

Трендовий зимовий образ — як мати стильний вигляд навіть у -30 - фото 3
Шуба. Фото з Instagram

Червоні акценти в аксесуарах

Червоний колір цієї зими — справжній must-have. Додайте яскравості своєму образу за допомогою червоних аксесуарів: шапки, шарфа або рукавичок. Вони створюють чудовий контраст із базовими білими чи сірими відтінками, додаючи вашому образу святкового настрою.

Трендовий зимовий образ — як мати стильний вигляд навіть у -30 - фото 4
Один з варіантів головного убору. Фото з Instagram

Таким чином, зима може бути стильною, навіть якщо термометр показує -30. Дотримуйтесь цих порад, і ви почуватиметеся комфортно та матимете неперевершений вигляд.

Раніше ми писали про те, від якого взуття варто відмовитись цієї зими, бо воно додає віку.

Також ми повідомляли, чим можна замінити шапку

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