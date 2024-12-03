Що вдягти у сильні морози, щоб мати стильний вигляд і не замерзнути

Трендовий зимовий образ — як мати стильний вигляд навіть у -30
Морози — не привід забувати про стиль! Навіть при -30 можна залишатися модною і водночас дбати про своє здоров’я та комфорт.
Сайт Новини.LIVE дасть кілька простих ідей для зимових образів на цей випадок.
Уггі — тепло і модно
Цієї зими уггі стали справжнім трендом. Ці м'які й теплі чоботи — ідеальний вибір для морозів. Вони не лише зігрівають ноги, але й чудово доповнюють будь-який зимовий образ. Обирайте нейтральні відтінки, щоб поєднувати з різним одягом.
Перламутрові пуховики — захист від морозу
Пуховики з перламутровим блиском — ще одна модна знахідка цього сезону. Вони не тільки захищають від холоду, але й додають яскравий акцент у зимовий гардероб. Обирайте моделі зі зручним капюшоном, щоб забезпечити додатковий захист від вітру.
Шуби у шоколадних тонах
Шуби повертаються в моду, особливо у відтінках шоколаду. Такий варіант має чудовий вигляд як у повсякденних, так і у святкових образах. Вони зігріють навіть у найсуворіші морози й додадуть вашому зовнішньому вигляду елегантності.
Червоні акценти в аксесуарах
Червоний колір цієї зими — справжній must-have. Додайте яскравості своєму образу за допомогою червоних аксесуарів: шапки, шарфа або рукавичок. Вони створюють чудовий контраст із базовими білими чи сірими відтінками, додаючи вашому образу святкового настрою.
Таким чином, зима може бути стильною, навіть якщо термометр показує -30. Дотримуйтесь цих порад, і ви почуватиметеся комфортно та матимете неперевершений вигляд.
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